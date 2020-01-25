FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,35, BES fonları ise yüzde 0,64 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,54 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında da en fazla yükselen yüzde 1,32 ile katılım fonları iken, bunlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,35 280 263 17 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,34 73 72 1 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,72 16 13 3 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 1,54 59 57 2 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,45 70 69 1 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,31 29 27 2 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,25 11 3 8 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,18 22 22 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 0,64 262 253 8 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,97 54 54 0 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,76 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,49 29 27 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,66 118 118 0 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 1,32 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,12 15 8 6 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,19 16 16 0
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Seyidoğlu e-ticaret’e girdiSeyidoğlu e-ticaret’e girdi
Yerli otomotiv şirketi Polonya’da ihale aldıYerli otomotiv şirketi Polonya’da ihale aldı
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (3),

En Çok Okunan Haberler

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

200 bin tüketiciye abonelik uyarısı!

200 bin tüketiciye abonelik uyarısı!

Evinin bahçesinde yapmaya başladı! Şimdi taleplere yetişemiyor

Evinin bahçesinde yapmaya başladı! Şimdi taleplere yetişemiyor

Altınla ilgili önemli tahmin!

Altınla ilgili önemli tahmin!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seyidoğlu e-ticaret’e girdi

Seyidoğlu e-ticaret’e girdi

Yerli otomotiv şirketi Polonya’da ihale aldı

Yerli otomotiv şirketi Polonya’da ihale aldı

Türk firma dünyaya açıldı, 50 ülkeye domain satıyor

Türk firma dünyaya açıldı, 50 ülkeye domain satıyor

Samsun Türkiye’nin cerrahi alet ihtiyacını karşılamaya talip

Samsun Türkiye’nin cerrahi alet ihtiyacını karşılamaya talip

Türk Tekstilciler ABD Pazarındaki Paylarını Arttırmayı Hedefliyor

Türk Tekstilciler ABD Pazarındaki Paylarını Arttırmayı Hedefliyor

Keles kirazı Avrupa yolcusu

Keles kirazı Avrupa yolcusu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.