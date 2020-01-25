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Yatırımcı rehberi (6)

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030741 1,78 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051777 1,65 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,181469 1,54 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,493803 1,52 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,177042 1,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027426 1,04 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060676 0,89 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,723390 0,86 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,483476 0,83 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,850854 0,63 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,076275 8,47 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,256693 3,23 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,919514 2,54 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034375 2,53 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064364 2,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,092839 2,18 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,280359 1,90 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,082829 1,62 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,147550 1,35 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,971685 1,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,418095 4,56 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,474694 3,99 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,850439 3,62 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,514916 1,46 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023773 1,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 26,684138 1,84 Ak Portföy Altın Fonu 0,067288 0,34 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,230703 0,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056121 0,19 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,748212 0,19 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021592 0,19 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,640270 0,18 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059624 0,18 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038643 -0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015023 -4,33 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025433 -1,97 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022260 -1,60 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029270 -0,79 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045262 -0,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031840 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,254365 -0,12 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,189623 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,082829 -0,22 Fiba Portföy Altın Fonu 0,024851 -0,19 TEB Portföy Altın Fonu 0,071252 -0,10 Deniz Port. Altın Fonu 0,036403 -0,08 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029057 -0,07
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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