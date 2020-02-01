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Yatırımcı rehberi (6)

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031359 2,01 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052620 1,63 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,065426 1,61 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,179752 1,53 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,198480 1,40 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027894 1,71 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F 0,025636 0,80 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,540060 0,75 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,061095 0,69 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032478 0,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,084279 1,75 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,449142 1,31 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,986765 0,76 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,075606 0,52 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,262679 0,46 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041455 3,09 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,289354 2,79 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,221954 2,72 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,549507 1,38 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,110877 1,32 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043425 3,23 TEB Portföy Altın Fonu 0,073545 3,22 Ak Portföy Altın Fonu 0,069405 3,15 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029968 3,14 Deniz Port. Altın Fonu 0,037542 3,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056225 0,19 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,751362 0,18 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059730 0,18 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,641406 0,18 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,579843 0,18 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014361 -4,41 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021309 -4,27 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,654825 -0,79 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,721489 -0,11 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,347335 -0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028408 -2,94 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 41,588109 -2,54 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,112188 -2,36 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038902 -2,30 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,132234 -2,25 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,185857 -4,14 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,879969 -1,38 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050546 -1,09 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,300309 -1,00 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,572493 -0,96 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,404577 -0,95 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,839013 -0,62 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,467363 -0,50Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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