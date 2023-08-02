Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi? Uzman isim tarih vererek uyardı

Altın fiyatlarındaki son durum ve anlık gelişmeler tüm yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Altın alıp satmak isteyenler canlı altın fiyatlarını güncel olarak takip ediyorlar. İç ve dış piyasadan etkilenen altın ve döviz kurundaki değişimler haftanın üçüncü işlem gününde de yakından gözlemleniyor. Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşün devam edip etmeyeceği de merak konusu.

Gram altın 1.690 liranın altına kadar geriledi. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar bu düşüşün ne zaman kadar süreceğini merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi. Memiş; 'Gram altında düşüşlerin kalıcı olmadığını tahmin ediyorum, bu düşüşleri alım fırsatı olarak görmeliyiz' dedi.

YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Memiş; 'Ağustos ayının son haftasına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü Ağustos ayının son haftasını önemsiyorum burada tansiyon biraz yüksek olabilir' diyerek yatırımcıları uyardı.

Gram altında düşüşlerin kalıcı olmayacağını dile getiren Memiş; 'Nasılsa düşüyor biraz daha beklerim diye düşünen arkadaşlar varsa risk dağıtmak için en azından yüzde 50 alım yapabilirsiniz. Bu ay içerisinde altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görebilirsiniz' açıklamasını yaptı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış: 1.690,98 satış: 1.691,17

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatı alış: 2.764,00 satış: 2.795,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alış: 5.528,00 satış: 5.591,00

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın fiyatı alış: 10.903,74 satış: 11.121,15

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 11.066,00 satış: 11.162,00



