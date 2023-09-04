Yatırımcılar dikkat! Uzman isimden altın sahiplerini ters köşe edecek açıklama: "Bugün başlıyor!"

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamayla elinde altın sahiplerini uyardı. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte uzman ismin o açıklaması ve 4 Eylül 2023 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum...

YATIRIMCILAR DİKKAT! "ALTIN SİFTAH YAPTI, DEVAMI GELECEK"

Altın fiyatları ve emtia piyasaları hakkında yaptığı yorumlar ile tanınan ekonomist İslam Memiş dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımı sonrası tüm yabancı para birimleri gibi emtialar da, Türk lirası karşısında 24 Ağustos itibariyle sert bir düşüş yaşadı. Her ne kadar bu düşüş, ilerleyen günlerde kendini önemli ölçüde telafi etmiş olsa da, son birkaç aydır gram altın tarafında yaşanan yükselişler gücünü dolar tarafından alıyordu. Ons tarafında 1890 doların altına sarkan düşüşlerin sonrasında önemli bir uyarıda bulunmuş ve 2-3 hafta içerisinde 2000 dolar üzerine ciddi ataklar görebileceğimizi söylemiştim. Bunların en ciddi emarelerini geçtiğimiz hafta perşembe ve cuma günleri gördük ve Xauusd paritesi, uzun bir aranın ardından yeniden 1950 doları aştı.

Üstelik bu yükseliş, dolar endeksinin değer kazandığı ve 104 seviyesine yükseldiği bir dönemde yaşandı. Hiç şüphesiz altının, bu gelişmeler karşısında güçlü duruşu, gelecek haftalara yönelik çok pozitif bir hava yaratmış durumda.

Benim beklentim, önümüzdeki 2 hafta itibariyle ons tarafında 2000 doların aşılacağı yönünde. Özellikle dolar kurunun da yeniden bir canlanmasıyla birlikte gram altın/TL fiyatları, her iki taraftan da destek alarak yükselmeye devam edecektir.

Şu anda gösterge kur 1670 lirayı işaret ediyor olsa da, Kapalıçarşı başta olmak üzere fiziki piyasalarda altının gram fiyatı 1715-1720 lira arasında.

"ALTINI ALIRKEN HAZIRLIKLI OLUN"

Bu makasın giderek açılması, geçtiğimiz ay hayata geçirilen gram altın üretimindeki kota ve üretim maliyetlerinin giderek yükselmesi ile alakalı. Yapılan düzenlemelerin geri çekilmemesi halinde fiziki ortamdaki rakamlar ile gösterge kur arasındaki makas aralığı da kapanmayacaktır.

Artık altını alırken 60-70 lira daha fazla ödemeye hazırlıklı olun. 2000 seviyesinin aşılmasıyla birlikte bir miktar kar satışı gelecektir, burada yaşanacak geri çekilmeler, ilerleyen haftalardaki yükselişleri etkilemeyecek. Bu nedenle panik satışı yapmaktan uzak durmakta fayda var."

ALTIN FİYATLARI UÇACAK!

Uzman isim bu ay altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini belirtip şu açıklamayı yaptı:

Geçtiğimiz hafta başlayan yükseliş rüzgarının pazartesi daha da hızlanacağını söyleyebiliriz. Şu anda altın için alım fırsatı var mı? sorusu ile çok karşı karşıya kalıyorum. Evet, altının gelecek aylarda yaşayacağı yükseliş düşünülürse halihazırda getirisi oldukça cazip duruyor ve 2000 doların altında ons altın almak için yılın belki de son haftasına girmiş olabiliriz.

Ons tarafında yıl sonuna kadar önce 2080, sonrasında 2160 seviyelerini beklemeye devam ediyorum. Hiç şüphesiz buralara gelindiğinde gram fiyatlarında da çok büyük bir yükseliş yaşanacaktır. Yıl sonu için beklenen dolar kurunun 30 lira olduğunu düşünürsek, buraya destek verecek bir ons altınla birlikte altın yatırımcısı yılın en fazla getiri elde eden kesimi olacaktır."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (1 EYLÜL 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 1 Eylül 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.663,97 TL üzerinden yapan gram altın 1.664,90 liradan alınıyor, 1.665,19 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.094,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.945,00 liradan alınıyor, 11.102,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.568.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.489,00 liradan alınıyor, 5.572,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.784,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 1 Eylül itibarıyla 2.736,00 liradan alınıyor, 2.785,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 1 Eylül günü 10.813.65 TL alış, 11.028,18 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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