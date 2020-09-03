Yatırımcılara, yılın 8 ayında yüzde 57,6 ile en çok gümüş kazandırdı

AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlediği verilere göre, yılın 8 ayında emtia grubu araçlarının 9 tanesi kazandırırken, 9 tanesi de kaybettirdi.

Kovid-19 ile birlikte piyasalardaki ekonomik belirsizlikler, yıllık bazda emtia fiyatlarında dalgalanmalara sebep oldu. Küresel büyüme endişeleri, teminat açığı kaynaklı satışlar, doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması ve arz-talep dengesi, tarım emtia fiyatlarını bu yıl etkileyen önde gelen faktörler arasında yer alırken, ekonomilerin normale dönmeye başlaması, merkez bankalarının destekleyici politikaları emtialara olan talebi olumlu etkiledi.

Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla yüzde 57,6 ile gümüş kazandırdı. Analistler, gümüşün güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu bildirdi. Gümüş ağustos ayında 29,859 dolarla 7,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Emtia piyasasında hem temmuz ayında hem de ocak-temmuz döneminde gümüş yatırımcısına en fazla kazandırmıştı.