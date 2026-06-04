FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yatırımcıların yeni gözdesi: Trilyon dolarlık potansiyel taşıyan sektör

Yapay zeka destekli insansı robotlara yatırımlar hızlanırken, sektörün geleceğin trilyon dolarlık şirketlerini çıkarabileceği değerlendiriliyor.

Yatırımcıların yeni gözdesi: Trilyon dolarlık potansiyel taşıyan sektör
Aleyna Türkmen

Yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler ve üretim maliyetlerindeki düşüş, insansı robot sektörüne yönelik yatırımları hızlandırdı. Fiziksel yapay zeka yatırımları 6 milyar doları aşarken, sektör yapay zeka devriminin en büyük pazar fırsatlarından biri olarak görülüyor.

Goldman Sachs, insansı robot pazarına ilişkin 2035 yılı tahminini 6 milyar dolardan 38 milyar dolara yükseltti. Banka, bu artışın en önemli nedeni olarak robotların davranışları manuel mühendislik gerektirmeden öğrenmesini sağlayan uçtan uca yapay zeka eğitimlerini gösterdi. Kurum ayrıca 2030 yılına kadar çoğu endüstriyel kullanım amacıyla 250 binden fazla insansı robot sevkiyatı yapılacağını öngörüyor. SoftBank CEO’su Masayoshi Son da insansı ve endüstriyel robotik alanının geleceğin trilyon dolarlık şirketlerini ortaya çıkaracağını ifade etti.

Yatırımcıların yeni gözdesi: Trilyon dolarlık potansiyel taşıyan sektör 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

ÜRETİM HATLARINDA AKTİF GÖREV ALIYORLAR

İnsansı robotlar pilot aşamayı geride bırakarak üretim süreçlerinde kullanılmaya başlandı. Agility Robotics’in geliştirdiği Digit robotu bir lojistik tesisinde 100 binden fazla taşıma işlemi gerçekleştirirken, şirket Toyota’nın Kanada’daki fabrikasıyla hizmet sözleşmesi imzaladı.

Boston Dynamics, elektrikli Atlas modelinin 2026 yılı üretim kapasitesinin tamamen dolduğunu açıkladı. Hyundai fabrikasında görev alacak robotlar araç parçalarının ayrıştırılmasında kullanılacak. Figure AI’ın Figure 02 modeli ise BMW’nin Güney Carolina fabrikasında 11 ayda 30 binden fazla aracın montajına ve 90 binden fazla sac parçanın taşınmasına destek verdi.

YAZILIM DÖNÜŞÜMÜ MALİYETLERİ DÜŞÜRDÜ

Sektördeki maliyet düşüşünün temelinde yazılım mimarisindeki değişimler bulunuyor. Agility Robotics, Figure AI ve NVIDIA, robotların sanal ortamda eğitilip doğrudan gerçek dünyaya aktarılmasını sağlayan “simülasyondan gerçeğe aktarım” yöntemini kullanıyor. NVIDIA’nın GR00T N1 modeli, çevreyi algılayan görme-dil sistemi ile motor komutlarını üreten yapay zeka altyapısını birleştiriyor.
Bu sayede aynı model farklı robot gövdelerine ve görevlere uyarlanabiliyor. Çinli üreticilerin ölçek büyütmesiyle aktüatör maliyetleri yarıya inerken, ticari insansı robot fiyatları 2023’teki 150 bin dolar seviyesinden 40-60 bin dolar bandına geriledi. Saatlik yaklaşık 30 dolarlık kiralama modelleri de teknolojinin yaygınlaşmasını destekliyor.

Yatırımcıların yeni gözdesi: Trilyon dolarlık potansiyel taşıyan sektör 2

ÇİN ÜRETİMDE LİDER ANCAK GÜVENLİK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Analistlere göre insansı robot üretiminde Çin önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Unitree Robotics geçen yıl yaklaşık 5 bin 500 robot sevk ederken, bu yıl 10 ila 20 bin adet üretim hedefliyor. Öte yandan Çinli üreticilerin yükselişi güvenlik ve hukuki tartışmaları da beraberinde getiriyor. ABD Kongresi, Unitree’nin Çin ordusuyla olası bağlantılarını incelemeye aldı.

Şirketin bazı robotlarında daha önce güvenlik açıkları tespit edilirken, bağımsız araştırmacılar G1 modelinin Çin’deki sunuculara veri aktardığını öne sürdü. Unitree ise iddiaları reddetti. NVIDIA ise robot sistemlerinde yazılım güncellemelerinin kendi doğrulama mekanizmalarına sahip çipler üzerinden yürütüleceğini açıkladı.

Yatırımcıların yeni gözdesi: Trilyon dolarlık potansiyel taşıyan sektör 3

TEKNİK VE HUKUKİ ENGELLER SÜRÜYOR

Uzmanlar, insansı robotların farklı nesneleri hassas biçimde kavrama ve insanlarla doğal iletişim kurma konusunda hâlâ gelişime ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Robotlar kontrollü fabrika ortamlarında başarılı sonuçlar verirken, düzensiz ve öngörülemeyen alanlarda zorlanıyor. Batarya ömürlerinin 2 ila 8 saat arasında değişmesi ve iki ayaklı robotların farklı zemin koşullarındaki denge performansının tam olarak kanıtlanmamış olması da sektörün önündeki önemli engeller arasında yer alıyor. Güvenlik standartlarının büyük bölümü ise hâlen taslak aşamasında bulunuyor.

Dünya Ekonomik Forumu otomasyonun yeni iş alanları oluşturacağını öngörürken, McKinsey Global Institute verilerine göre 2030 yılına kadar dünya genelinde 400 milyon ila 800 milyon iş otomasyondan etkilenebilir. Sektör temsilcileri, 2026 yılını insansı robotların ticari olarak yaygınlaşmaya ve endüstriyel ölçekte üretilmeye başladığı dönüm noktası olarak değerlendiriyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa güne yükselişle başladı: 4 Haziran 2026 BIST 100Borsa güne yükselişle başladı: 4 Haziran 2026 BIST 100
Fed'den enflasyonun kaynağına işaret eden mesajFed'den enflasyonun kaynağına işaret eden mesaj

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka robot yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor 'Yoğun ilgi'

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor 'Yoğun ilgi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.