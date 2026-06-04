Yatırımcıların yeni gözdesi: Trilyon dolarlık potansiyel taşıyan sektör

Yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler ve üretim maliyetlerindeki düşüş, insansı robot sektörüne yönelik yatırımları hızlandırdı. Fiziksel yapay zeka yatırımları 6 milyar doları aşarken, sektör yapay zeka devriminin en büyük pazar fırsatlarından biri olarak görülüyor.

Goldman Sachs, insansı robot pazarına ilişkin 2035 yılı tahminini 6 milyar dolardan 38 milyar dolara yükseltti. Banka, bu artışın en önemli nedeni olarak robotların davranışları manuel mühendislik gerektirmeden öğrenmesini sağlayan uçtan uca yapay zeka eğitimlerini gösterdi. Kurum ayrıca 2030 yılına kadar çoğu endüstriyel kullanım amacıyla 250 binden fazla insansı robot sevkiyatı yapılacağını öngörüyor. SoftBank CEO’su Masayoshi Son da insansı ve endüstriyel robotik alanının geleceğin trilyon dolarlık şirketlerini ortaya çıkaracağını ifade etti.

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ÜRETİM HATLARINDA AKTİF GÖREV ALIYORLAR

İnsansı robotlar pilot aşamayı geride bırakarak üretim süreçlerinde kullanılmaya başlandı. Agility Robotics’in geliştirdiği Digit robotu bir lojistik tesisinde 100 binden fazla taşıma işlemi gerçekleştirirken, şirket Toyota’nın Kanada’daki fabrikasıyla hizmet sözleşmesi imzaladı.

Boston Dynamics, elektrikli Atlas modelinin 2026 yılı üretim kapasitesinin tamamen dolduğunu açıkladı. Hyundai fabrikasında görev alacak robotlar araç parçalarının ayrıştırılmasında kullanılacak. Figure AI’ın Figure 02 modeli ise BMW’nin Güney Carolina fabrikasında 11 ayda 30 binden fazla aracın montajına ve 90 binden fazla sac parçanın taşınmasına destek verdi.

YAZILIM DÖNÜŞÜMÜ MALİYETLERİ DÜŞÜRDÜ

Sektördeki maliyet düşüşünün temelinde yazılım mimarisindeki değişimler bulunuyor. Agility Robotics, Figure AI ve NVIDIA, robotların sanal ortamda eğitilip doğrudan gerçek dünyaya aktarılmasını sağlayan “simülasyondan gerçeğe aktarım” yöntemini kullanıyor. NVIDIA’nın GR00T N1 modeli, çevreyi algılayan görme-dil sistemi ile motor komutlarını üreten yapay zeka altyapısını birleştiriyor.

Bu sayede aynı model farklı robot gövdelerine ve görevlere uyarlanabiliyor. Çinli üreticilerin ölçek büyütmesiyle aktüatör maliyetleri yarıya inerken, ticari insansı robot fiyatları 2023’teki 150 bin dolar seviyesinden 40-60 bin dolar bandına geriledi. Saatlik yaklaşık 30 dolarlık kiralama modelleri de teknolojinin yaygınlaşmasını destekliyor.

ÇİN ÜRETİMDE LİDER ANCAK GÜVENLİK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Analistlere göre insansı robot üretiminde Çin önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Unitree Robotics geçen yıl yaklaşık 5 bin 500 robot sevk ederken, bu yıl 10 ila 20 bin adet üretim hedefliyor. Öte yandan Çinli üreticilerin yükselişi güvenlik ve hukuki tartışmaları da beraberinde getiriyor. ABD Kongresi, Unitree’nin Çin ordusuyla olası bağlantılarını incelemeye aldı.

Şirketin bazı robotlarında daha önce güvenlik açıkları tespit edilirken, bağımsız araştırmacılar G1 modelinin Çin’deki sunuculara veri aktardığını öne sürdü. Unitree ise iddiaları reddetti. NVIDIA ise robot sistemlerinde yazılım güncellemelerinin kendi doğrulama mekanizmalarına sahip çipler üzerinden yürütüleceğini açıkladı.

TEKNİK VE HUKUKİ ENGELLER SÜRÜYOR

Uzmanlar, insansı robotların farklı nesneleri hassas biçimde kavrama ve insanlarla doğal iletişim kurma konusunda hâlâ gelişime ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Robotlar kontrollü fabrika ortamlarında başarılı sonuçlar verirken, düzensiz ve öngörülemeyen alanlarda zorlanıyor. Batarya ömürlerinin 2 ila 8 saat arasında değişmesi ve iki ayaklı robotların farklı zemin koşullarındaki denge performansının tam olarak kanıtlanmamış olması da sektörün önündeki önemli engeller arasında yer alıyor. Güvenlik standartlarının büyük bölümü ise hâlen taslak aşamasında bulunuyor.

Dünya Ekonomik Forumu otomasyonun yeni iş alanları oluşturacağını öngörürken, McKinsey Global Institute verilerine göre 2030 yılına kadar dünya genelinde 400 milyon ila 800 milyon iş otomasyondan etkilenebilir. Sektör temsilcileri, 2026 yılını insansı robotların ticari olarak yaygınlaşmaya ve endüstriyel ölçekte üretilmeye başladığı dönüm noktası olarak değerlendiriyor.