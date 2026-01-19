FİNANS

Yatırımcıya en çok kazandıran il belli oldu! 5 yılda 13 kat arttı

Muğla, İstanbul ve Aydın’ın ardından “ortalama konut fiyatının en pahalı olduğu” dördüncü il belli oldu. İzmir, beşinci sırada kaldı. Ancak son 5 yıllık süreçte o ilde fiyatlar %1331 artış gösterdi. Aynı dönemde Muğla’daki fiyat artışı %870, İstanbul’da %1130, Aydın’da %1080 ve İzmir’de %1030 olarak gerçekleşti. İşte o il...

Cansu Akalp

Türkiye’de gayrimenkul piyasasında şehirler bazında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Marmara Bölgesinin güneyinde yer alan ve İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çeken Çanakkale, Aralık 2025 fiyatlarına göre "en pahalı 5 il" arasına girmeyi başardı.

Endeksa tarafından ölçülen verilere göre Muğla, İstanbul ve Aydın’ın ardından Çanakkale “ortalama konut fiyatının en pahalı olduğu” dördüncü il konumuna yükseldi. İzmir ise, beşinci sırada kalarak Çanakkale’nin gerisinde yer aldı.

EN FAZLA KAZANDIRAN İL

Çanakkale’de geçen yıl sonu itibarıyla ortalama metrekare satış fiyatı 49 bin 553 TL olarak ölçüldü. Bu rakam 2021 yılının başında 3.461 TL seviyesinde bulunuyordu.

Son 5 yıllık süreçte Çanakkale’de fiyatlar %1331 artış gösterdi. Aynı dönemde Muğla’daki fiyat artışı %870, İstanbul’da %1130, Aydın’da %1080 ve İzmir’de %1030 olarak gerçekleşti. Çanakkale, gayrimenkul yatırımında en fazla kazandıran il olarak öne çıktı. Kira geliri de dahil edildiğinde Çanakkale’de bir konutun Ocak 2021-Aralık 2025 arası dönemde ortalama getirisi %1537 olarak ölçüldü.

NEDEN ÇANAKKALE?

Türkiye Gazetesi'nden Ö.Faruk Bingöl'ün haberine göre; Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, Çanakkale’nin COVID-19 salgını ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ardından İstanbul’un yakınında artık sadece bir kaçış noktası olarak değil; aynı zamanda 12 ay süre ile alternatif bir yerleşim merkezi olarak öne çıktığını ifade ediyor.

Özellikle köprünün ardından İstanbul ile Çanakkale arasındaki mesafenin 3 saate kadar gerilediğine dikkat çeken sektör temsilcileri “Trafik, pahalılık ve deprem endişesi başta olmak üzere İstanbul’da yaşamanın getirdiği çeşitli külfetler, alternatif ev ihtiyacını artırdı. Bu anlamda Çanakkale önemli bir rota olarak kendini gösterdi” şeklinde konuşuyor.

FİYATLAR 8-10 MİLYON TL

Çanakkale’de şehir merkezinde yeni yapı ve nitelikli 3+1 konut fiyatının 8-10 milyon TL bandına kadar yükseldiği belirten sektör temsilcileri, “Güzelyalı gibi bölgelerde ise müstakil ev fiyatları 20 milyon TL ve üzerine çıktı. Çanakkale aslında turizm ve tarımla daha fazla bilinen bir şehir. Bu sebeple konut imarlı arsa arzı kısıtlı. Artan talebe karşılık, kısıtlı arsa arzı da fiyatları yükselten bir etken” ifadelerini kullanıyor.

