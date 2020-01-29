Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ilgili önemli açıklama

KGM, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarının hisse devrine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy hattı ve bağlantı yolları ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de dahil olduğu kesimin yap-işlet-devret modeliyle yapılmasına yönelik olarak KGM ile görevli şirket ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ arasında 28 Mayıs 2013'te imzalanan ve sözleşme kapsamında yapımı tamamlanan otoyolun 26 Ağustos 2016'da trafiğe açıldığı anımsatıldı.

Görevli şirketin yüzde 51 hissesinin satılması yönünde bugüne kadar KGM'ye yapılan resmi bir başvurusu bulunmadığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu konuda çalışmaların devam ettiği, hisse devriyle yeni ortaklık yapısının yüzde 49-51 şeklinde olacağı öngörülmektedir. Bu hisse devri, 3,1 milyar dolar yatırım değerine sahip otoyolun ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün satışı anlamına gelmemektedir. Diğer bir ifadeyle, 'Uygulama Sözleşmesi'nde açıklandığı üzere otoyol kesiminin sözleşmeye uygun olarak işletme hakkına sahip görevli şirketin yüzde 51 hissesinin borçlarıyla birlikte devrini ifade etmektedir. Projeye ortak olacak şirket, projenin kalan kredi anapara ve faiziyle ilgili yükümlülükleri de hissesi oranında üstlenecektir."