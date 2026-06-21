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Tatil bölgelerinde fiyatlar cep yakıyor: Fiyatlar yükseldikçe yükseldi

Yaz sıcaklarıyla su tüketimi artarken fatura ve damacana fiyatları yükseliyor, tatil bölgelerinde 250 liraya kadar çıkıyor.

Tatil bölgelerinde fiyatlar cep yakıyor: Fiyatlar yükseldikçe yükseldi

Yaz mevsiminin kendini iyice hissettirmesiyle birlikte su tüketimi belirgin şekilde artarken, hem büyükşehirlerde hem de tatil bölgelerinde suya ödenen bedeller vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Barajlardaki doluluk oranlarında geçen yıla kıyasla bir toparlanma görülse de ne şebeke suyunda ne de içme suyunda beklenen fiyat düşüşü gerçekleşmedi. Böylece vatandaş, hem musluk suyuna hem de damacana suya daha yüksek bedeller ödemek durumunda kalıyor.

YÜKSEK TÜKETİMDE FATURALAR KATLANIYOR

Haziran itibarıyla İstanbul’da konut aboneleri için su ve atık su toplam bedeli ilk kademede 61 lira olarak uygulanıyor. 16-30 metreküp arası tüketimde birim bedel 93 liraya çıkarken, 31 metreküp ve üzeri kullanımda bu tutar 134,44 liraya kadar yükseliyor. Ankara’da ise konut abonelerinde ilk kademe 54,12 lira, 16-30 metreküp arası 75,78 lira, 30 metreküp üzeri tüketim ise 98 lira seviyesinde bulunuyor. İzmir’de 0-6 metreküplük ilk kademe için su ve atık su toplam birim bedeli 25 lira iken, 10 metreküpe kadar kullanımda bu rakam 62 liraya ulaşıyor. Üç büyükşehirde de tüketim arttıkça faturalar ciddi şekilde yükseliyor.

Tatil bölgelerinde fiyatlar cep yakıyor: Fiyatlar yükseldikçe yükseldi 1

DAMACANA SU FİYATLARI CEP YAKIYOR

Şebeke suyuna alternatif olarak tercih edilen damacana suda da fiyatlar yüksek seviyesini koruyor. İstanbul’da 19 litrelik damacana su 150 liradan başlıyor. Yaygın markalarda fiyatlar 170-210 lira aralığında seyrederken, iadesiz damacana su 240 liradan satışa sunuluyor. Ankara’da 19 litrelik damacana su fiyatları 170-190 lira bandında değişiyor. İzmir’de ise damacana su fiyatları 185 liradan başlayarak 215 liraya kadar çıkıyor. Damacanası olmayan tüketiciler için ilk alım maliyeti depozito ve iadesiz ürün farkıyla birlikte 300 liradan başlayıp 350 liraya kadar yükseliyor.

Tatil bölgelerinde fiyatlar cep yakıyor: Fiyatlar yükseldikçe yükseldi 2

TATİL BÖLGELERİ BÜYÜKŞEHİRLERİ GERİDE BIRAKTI

Yaz sezonunda nüfusun katlanarak arttığı Bodrum, Çeşme ve Marmaris gibi tatil merkezlerinde damacana su fiyatları büyükşehirlerin de üzerine çıkmış durumda. Bodrum’da 19 litrelik damacana su birçok markada 220-250 lira bandında satılırken, Marmaris’te fiyatlar 200 liranın üzerinde alıcı buluyor. Çeşme’de ise eve teslim damacana su fiyatları 220 liraya yaklaşmış durumda.

PET ŞİŞE SU DA ARTIK LÜKS SAYILIYOR

Tatil bölgelerinde yalnızca damacana değil, pet şişe su fiyatları da dikkat çekici şekilde yükseldi. Büyükşehirlerde 5 litrelik pet sular 35 liradan başlayarak 75 liraya kadar satılırken, Bodrum, Çeşme ve Marmaris’te aynı ürün 50-90 lira bandında raflarda yer alıyor. Türkiye’den Cemal Kurt’un haberine göre, zincir marketlerde fiyatlar nispeten daha düşük seviyelerde kalırken, plajlar, turistik işletmeler ve sahil büfelerinde rakamlar çok daha yukarı çıkabiliyor. Bu noktalarda sadece 1,5 litrelik su 60 liraya kadar satılabiliyor. Böylece yaz aylarında artan talep ve turizm hareketliliği, içme suyunu da tatil bütçesinin önemli kalemlerinden biri hâline getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
su faturası Damacana su fiyatı
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