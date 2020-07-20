FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yaz geldi, su altı telefon kılıflarına rağbet arttı

Yaz geldi, su altı telefon kılıflarına rağbet arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.07.2020 11:02 | Son Güncelleme

Sualtı telefon kılıfları, tatil sezonunun açılmasıyla birlikte tatilcilerin en fazla talep ettiği ürünler arasında yer alıyor. Kılıf satıcıları, uygun fiyatı sebebiyle oldukça fazla talep gören kılıf satışlarından memnun olduklarını söyledi.

Yaz geldi, su altı telefon kılıflarına rağbet arttı

Tatil mevsiminin açılmasıyla birlikte telefoncuların en fazla sattığı ürünlerin başında su altı telefon kılıfları geliyor. Su altı kameraların fiyatlarının fazla olması nedeniyle havuz ve suyun altında çekim yapıp, sosyal medyada paylaşmak isteyenlerin tercihi, fiyatı 10 ile 20 lira arasında değişen kılıflar oluyor. Marmaris'te tatil yapan ve su geçirmez kılıfıyla denizde fotoğraf çekmenin keyfini yaşayan veteriner Azad Kolgezen (27), "Su geçirmez kılıfı takıyorum, denizde video ve fotoğraf çekiyorum. Görüşmeleri bununla yapıyorum. Hayatın her anını çekmek için teknolojiden yararlanıyorum" dedi.

Tıbbi mümessil Metin Güler (32) de, "Su altında, su üstünde her türlü video ve fotoğraf çekiyoruz. Bu kılıf su geçirmiyor ve şimdiye kadar sıkıntı yaşamadık. Kuru kuruya yanımızda taşımaktansa su altı kılıfı sayesinde denizde bile fotoğraf çekiyoruz. Bütün dünya burada" dedi.

‘SU KILIFLARI İHTİYAÇ OLDU’

Bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Nilay Yılmaz (22) da, "Su altı kılıfı sayesinde telefonumu plajda fotoğraf ve video çekmek için sık sık kullanıyorum" derken, bir şirkette ön büro müdürü olan Tuğçe Kalkan (25), "Tüm sosyal medya hesaplarım burada. Sahilde de cep telefonumu kullanıp, fotoğraf-video çekerek paylaşım yapıyorum. Tüm dünyayı buradan öğreniyorum. Sahilde cep telefonu kullanırken su altı kılıfı avantaj oluyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen gurbetçi Kadir Celal Topuz (29), "Cep telefonu bir gereklilik. Bu bir ihtiyaç ve sosyal medya çok kullanıldığı için gereklilik. Denizde de kullanıma imkan tanıdığı için su altı kılıfları bir ihtiyaç oldu" dedi.

ÜRÜNE TALEP YOĞUN

Fiyatının makul olması nedeniyle telefon ve aksesuar satıcıları, kendilerine gelen talepten oldukça memnun olduklarını söyledi. Yoğun taleple su altı kılıf satmaya başladıklarını belirten cep telefonu ve aksesuarı satan mağaza işleten Gani Güleç, "Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatile giden vatandaşlar, suyun altında çekim yapmak istiyorlar. Bu nedenle su altı telefon kılıflarına ciddi bir rağbet var. Tabii normalde bu işi gören kameralar var. Ancak onların fiyatları daha yüksek. Cep telefonlarınızı bu kılıfların içine koyup 3 tane olan çıt çıtını kapattıktan boynunuza asıp suya atlayabiliyorsunuz. Atladıktan sonra nefesiniz yettiğince çekim yapabilirsiniz. Bu kılıfları daha çok gençler ve çocuklar tercih ediyor. Su altında çektikleri fotoğrafları sosyal medyaya yüklediklerini söylüyorlar. Her telefona uyumlu olması da büyük avantaj. Bir tane kılıf aldığınız zaman tüm modellerde kullanabiliyorsunuz. Aslında bu iş için üretilen aksiyon kameralar var. Onların fiyatları bin 500 liradan başlıyor. Kılıfla arasında büyük bir fark var. Bu sebeple de kılıflar çok daha fazla rağbet görüyor" dedi.

‘ÇEKİM KALİTESİNİ ETKİLEMİYOR’

Su altı çekim fotoğraflarının sosyal mecralarda daha çok ilgi gördüğünü belirten Mehmet Yıldız, şunları söyledi:

"Yaz sebebiyle kılıf satışlarında ciddi bir artış var. Cep telefonu kılıfın hem satıcı hem de kullanıcısıyım. Fotoğraf ve video çekimlerinden de oldukça memnunum. Telefonunuzun çekim kalitesini de etkilemiyor. Denize gittiğimde telefonumu kılıfa koyup dalıyorum. Çektiğim fotoğrafları sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Tabi o fotoğraflara gelen beğeni sayısı da artıyor. Hemen her yaştan vatandaş fiyatının da uygun olması sebebiyle su altı kılıfı tercih ediyor. Bugüne kadar ne ben ne de müşterilerimiz bir sıkıntı yaşamadı. Çünkü kılıfta dört koruyucu kilit bulunuyor. İçine su girme ihtimali çok çok düşük."

Çocukları için su altı kılıf alan Metin Hasaydın (45), "13-15 yaşlarında iki çocuğum var. Yarın onları denize götüreceğim. Kılıfı da onlar kullansın diye aldım. Denize ve dalmaya çok meraklılar. Aldığımdan haberleri yok. Gördüklerinde çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. Benim de çok hoşuma gitti" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Başlangıç maaşı 26 bin lira! Başlangıç maaşı 26 bin lira!
Devletten iş kurmak isteyenlere büyük destek! Devletten iş kurmak isteyenlere büyük destek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

Başlangıç maaşı 26 bin lira!

Başlangıç maaşı 26 bin lira!

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu

Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi!

Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi!

İşsiz kalanlara aylık 2.350 TL destek!

İşsiz kalanlara aylık 2.350 TL destek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bu tarihten önce SGK girişiniz varsa...

Bu tarihten önce SGK girişiniz varsa...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOFED Genel Başkanı Özcan'dan bayram için ek sefer açıklaması

TOFED Genel Başkanı Özcan'dan bayram için ek sefer açıklaması

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak aslında çok kolay! Bu taktikleri kimse bilmiyor...

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak aslında çok kolay!

Konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı

Satışlar yüzde 32 arttı

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu

İşsiz kalanlara aylık 2.350 TL destek! Şartları sağlayanlar hemen almaya başlıyor...

İşsiz kalanlara aylık 2.350 TL destek!

Başlangıç maaşı 26 bin lira! Pilotluğa ilgi yüzde 50 arttı

Başlangıç maaşı 26 bin lira!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.