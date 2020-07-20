Yaz geldi, su altı telefon kılıflarına rağbet arttı

Tatil mevsiminin açılmasıyla birlikte telefoncuların en fazla sattığı ürünlerin başında su altı telefon kılıfları geliyor. Su altı kameraların fiyatlarının fazla olması nedeniyle havuz ve suyun altında çekim yapıp, sosyal medyada paylaşmak isteyenlerin tercihi, fiyatı 10 ile 20 lira arasında değişen kılıflar oluyor. Marmaris'te tatil yapan ve su geçirmez kılıfıyla denizde fotoğraf çekmenin keyfini yaşayan veteriner Azad Kolgezen (27), "Su geçirmez kılıfı takıyorum, denizde video ve fotoğraf çekiyorum. Görüşmeleri bununla yapıyorum. Hayatın her anını çekmek için teknolojiden yararlanıyorum" dedi. Tıbbi mümessil Metin Güler (32) de, "Su altında, su üstünde her türlü video ve fotoğraf çekiyoruz. Bu kılıf su geçirmiyor ve şimdiye kadar sıkıntı yaşamadık. Kuru kuruya yanımızda taşımaktansa su altı kılıfı sayesinde denizde bile fotoğraf çekiyoruz. Bütün dünya burada" dedi. ‘SU KILIFLARI İHTİYAÇ OLDU’ Bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Nilay Yılmaz (22) da, "Su altı kılıfı sayesinde telefonumu plajda fotoğraf ve video çekmek için sık sık kullanıyorum" derken, bir şirkette ön büro müdürü olan Tuğçe Kalkan (25), "Tüm sosyal medya hesaplarım burada. Sahilde de cep telefonumu kullanıp, fotoğraf-video çekerek paylaşım yapıyorum. Tüm dünyayı buradan öğreniyorum. Sahilde cep telefonu kullanırken su altı kılıfı avantaj oluyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen gurbetçi Kadir Celal Topuz (29), "Cep telefonu bir gereklilik. Bu bir ihtiyaç ve sosyal medya çok kullanıldığı için gereklilik. Denizde de kullanıma imkan tanıdığı için su altı kılıfları bir ihtiyaç oldu" dedi. ÜRÜNE TALEP YOĞUN Fiyatının makul olması nedeniyle telefon ve aksesuar satıcıları, kendilerine gelen talepten oldukça memnun olduklarını söyledi. Yoğun taleple su altı kılıf satmaya başladıklarını belirten cep telefonu ve aksesuarı satan mağaza işleten Gani Güleç, "Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatile giden vatandaşlar, suyun altında çekim yapmak istiyorlar. Bu nedenle su altı telefon kılıflarına ciddi bir rağbet var. Tabii normalde bu işi gören kameralar var. Ancak onların fiyatları daha yüksek. Cep telefonlarınızı bu kılıfların içine koyup 3 tane olan çıt çıtını kapattıktan boynunuza asıp suya atlayabiliyorsunuz. Atladıktan sonra nefesiniz yettiğince çekim yapabilirsiniz. Bu kılıfları daha çok gençler ve çocuklar tercih ediyor. Su altında çektikleri fotoğrafları sosyal medyaya yüklediklerini söylüyorlar. Her telefona uyumlu olması da büyük avantaj. Bir tane kılıf aldığınız zaman tüm modellerde kullanabiliyorsunuz. Aslında bu iş için üretilen aksiyon kameralar var. Onların fiyatları bin 500 liradan başlıyor. Kılıfla arasında büyük bir fark var. Bu sebeple de kılıflar çok daha fazla rağbet görüyor" dedi.