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Yaz sezonunda talep arttı! Bakan Uraloğlu duyurdu! YHT seferlerinde düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaz sezonunda artan talepleri karşılamak için 14 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas hatlarında ek YHT seferleri düzenleyeceklerini bildirdi.

Yaz sezonunda talep arttı! Bakan Uraloğlu duyurdu! YHT seferlerinde düzenleme

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, YHT’lerin sadece şehirlerarası ulaşımı hızlandırmakla kalmadığını aynı zamanda çevreci, konforlu ve güvenli bir ulaşım alternatifi olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, "Yaz sezonunda artan talepleri karşılamak ve vatandaşlarımızı hızlı yolculuk etmelerini sağlamak için gerekli planlamaları yaptık. Bu doğrultuda 14 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas hatlarında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz" dedi.

Yaz sezonunda talep arttı! Bakan Uraloğlu duyurdu! YHT seferlerinde düzenleme 1

EK SEFERLER EKLENECEK

Halihazırda sadece pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri hizmet veren Ankara-Eskişehir YHT hattına salı, çarşamba ve perşembe günleri ilave seferler ekleneceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Böylece bu hatta haftanın her günü tren seferi sağlanacak. Ankara’dan saat 12.10’da, Eskişehir’den ise saat 14.35’te hareket edecek ek trenlerle günlük 962 kişilik ek kapasite sunulacak" ifadelerini kullandı.
Yaz sezonunda talep arttı! Bakan Uraloğlu duyurdu! YHT seferlerinde düzenleme 2

962 KİŞİLİK KAPASİTE

Ankara-Sivas YHT hattında ise pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri geçerli olmak üzere ek 1 gidiş ve 1 geliş seferi planlandığını belirten Uraloğlu, "Ankara’dan saat 11.10’da, Sivas’tan ise 15.30’da hareket edecek trenlerle günlük 962 kişilik ek kapasite sağlayacağız" dedi.

DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
YHT yolculuk sefer Abdulkadir Uraloğlu
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