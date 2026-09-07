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Yazın dibi görmüştü! Fiyatı yeniden 40 liraya yükseldi

Tarlada 10 liraya kadar düşmüştü, şimdi 40 lirayı gördü. Arzın azalmasıyla birlikte sezonun son döneminde fiyatlar yeniden yükseldi.

Yazın dibi görmüştü! Fiyatı yeniden 40 liraya yükseldi

Türkiye'nin şeftali ve nektarin üretiminde önemli merkezlerinden Bursa'nın Gürsu ilçesinde, geç dönemde hasat edilen nektarin üreticinin yüzünü güldürdü. Tarlada kilosu 30 ila 40 liradan alıcı bulan nektarin, yaz aylarında yaşanan sert fiyat düşüşünün ardından yeniden değer kazandı.

Temmuz ve ağustos aylarında piyasadaki yoğun ürün arzı nedeniyle kilosu tarlada 10 liraya kadar gerileyen nektarin, çok sayıda çiftçinin ağaçlarını kesmesine neden olmuştu. Ürünün piyasadaki miktarının azalması ve geçici cinslerin hasat dönemine girmesiyle fiyatlar yeniden yükseldi. Bu yıl Türkiye genelinde şeftali üretiminin yüzde 88 artışla 835 bin tona, nektarin üretiminin ise yüzde 107 artışla 414 bin tona ulaşması bekleniyor.
Yazın dibi görmüştü! Fiyatı yeniden 40 liraya yükseldi 1

YAZ AYLARINDA 10 LİRAYA KADAR GERİLEDİ

Yaz döneminde farklı nektarin çeşitlerinin aynı zaman diliminde olgunlaşması, buna karşılık ihracatın beklentilerin altında kalması fiyatların tarlada sert biçimde düşmesine yol açtı. Ancak geç döneme gelindiğinde tarlalardaki ürünün azalmasıyla arz ve talep arasındaki denge yeniden oluştu ve fiyatlar yukarı yönlü hareket etti.

Geçici nektarin çeşitleri, şeftali ve diğer nektarin türlerine göre soğuk hava depolarında 2 ay boyunca bozulmadan muhafaza edilebiliyor. Bu özellik, ürünün Rusya, Azerbaycan, Balkanlar ve Orta Asya pazarlarına gönderilmesinde de avantaj sağlıyor.
Yazın dibi görmüştü! Fiyatı yeniden 40 liraya yükseldi 2

“ARZ-TALEP DENGESİ SAĞLANDI”

Gürsu Ziraat Odası Meclis Üyesi Mehmet Yıldırım, piyasadaki fiyat değişimini değerlendirerek yaz döneminde ürün bolluğunun fiyatları aşağı çektiğini belirtti. Yıldırım, ihracatın gerçekleşmemesi nedeniyle ürünün tüccarın elinde kaldığını ve bunun da piyasadaki fiyatları düşürdüğünü ifade etti.

Yıldırım, tarladaki ürünün artık sona yaklaştığını ve geçici cinslerin piyasaya hareketlilik getirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Yaz döneminde ürün boldu. İhracat olmadığı için mal tüccarın elinde kaldı ve piyasayı düşürdü. Şimdi tarlada ürün bitti, geçici cinsler piyasayı hareketlendirdi. 10 liraya kadar düşen nektarin dalında 30-40 liralara çıktı. Geç dönem üreticisi orta dönem üreticisine göre daha şanslı çünkü piyasada nektarin kalmadı. Dalında 30 liradan verdik, hasadını tüccar yapıyor. İşçilik ve girdi maliyetleri geçen yıla göre çok yükseldiği için bu fiyatlar aslında maliyeti ancak karşılıyor ama yine de 10 liraya kıyasla iyi bir seviyedeyiz.”
Yazın dibi görmüştü! Fiyatı yeniden 40 liraya yükseldi 3

“GEÇ DÖNEM NEKTARİN ÜRETİCİYİ MEMNUN ETTİ”

Çiftçi İsmet Yıldırım da yaz aylarında nektarin fiyatlarının dip seviyeleri gördüğünü belirterek özellikle ağustos ayında tüm çeşitlerin aynı anda olgunlaşmasının üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

İsmet Yıldırım, geçici cinslerin hasadının sürdüğünü belirterek, piyasadaki ürün miktarının azalmasının fiyatlara olumlu yansıdığını ifade etti ve şöyle konuştu:

“Ağustos ayında tüm çeşitler aynı anda olgunlaşınca fiyatlar adeta çakıldı ve orta dönem üreticimiz çok üzüldü. Şu anda son döneme yakın geçici cinslerin hasadını yapıyoruz. Piyasada ürün azaldığı için geç dönem nektarin hem üreticiyi hem de tüccarı memnun etti. Bu cinslerin yurt dışı pazar değeri ve dayanıklılığı yüksek olduğu için fiyatlar yükselişe geçti.”
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şeftali Bursa Gürsu
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