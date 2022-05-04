Yazlık konut fiyatları cep yakıyor! Metrekaresi 200 bin lirayı gördü! Sezonluk kiralamada ise...

Yaz sezonuna az bir süre kala tatil bölgelerinde yazlık konut piyasası hareketlendi. Ege Bölgesi’nde yapılan bir araştırmaya göre 2022 yılı ilk döneminde fiyatlar pandemi öncesine göre önemli oranda yükseldiği gözlemlendi. İzmir ve ilçelerinin bu yıl da yine gözde tatil merkezlerinden biri olmaya devam ettiği ifade edildi.

Denge Değerleme'nin araştırma sonucuna göre, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya gibi bölgelere göre daha kısa sezona sahip olan İzmir’de, Çeşme, Urla, Foça, Seferihisar gibi tatil beldeleri şehir merkezine yakınlıkları nedeniyle, tatil sezonu dışında da kullanım mümkün olduğundan, en çok tercih edilen bölgeler olarak göze çarpıyorlar. Bu beldelerde yaz-kış yaşama alışkanlığının da gelişmesi ile yazlık konutların ortalama metrekare satış fiyatı kimi bölgelerde 100-120 bin TL/ m²’ye kadar çıkmış durumda.

METREKARESİ 120 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Türkiye’nin en popüler tatil beldeleri arasında olan Çeşme, denizi, plajı, renkli gece yaşantısı ve sörf olanakları gibi nedenlerle yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Çeşme’de en popüler yerler olan Alaçatı ve Ilıca Mahallesi haricinde Boyalık, Dalyan, Şifne, Çiftlikköy ve Reisdere mahalleleri de en çok tercih edilen bölgeler.

Pandemi öncesi Alaçatı ve Ilıca bölgelerinde evlerin ortalama metrekare fiyatları 8 ila 12 bin lira aralığındaydı. 2022 yılı ilk dönemi itibariyle fiyatlar 40-60 bin bandına kadar yükseldi. Hatta bazı bölgelerde bu rakamlar metrekare için 120 bin liraya kadar çıkıyor.

Çeşme’de denize sıfır olarak tabir edilen ya da çok yakın konumda olan manzaralı evlerin günlük kiraları 4-6 bin TL arasında, sezonluk kira fiyatları ise yaklaşık 350-600 bin lira aralığında değişiyor. Daha iç bölgelerde ise günlük kiralar 2 bin liradan başlıyor.

BODRUM’DA YÜKSELİŞ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Tatilcilerin ve yatırımcıların Ege Bölgesi’nde bulunan bir diğer gözdesi Muğla’da da durum aynı. Şöhreti Türkiye’yi aşan tatil bölgesi Bodrum’da Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan en çok rağbet gören yerler olarak ön plana çıkıyor. Bodrum Merkez, Ortakent, Bitez ve Akyarlar da diğer tatil alternatifleri olarak sıralanıyor.

Yalıkavak-Gündoğan-Türkbükü hattında müstakil veya site içerisinde yer alan bir villanın metrekaresi pandemi öncesi 20 bin liraya kadar değerlenirken, bu rakam şu anda 80 bin liraya yükseldi. Hatta lüks segment konutlar söz konusu olduğunda metrekare birim fiyatı 200 bin lirayı buldu.

KİRALIK YAZLIK KONUTLAR

Bodrum’da kiralık yazlık konut piyasasına bakıldığında ise sezonluk 150 ila 300 bin lira arasında değişirken, yine bazı lüks sitelerde fiyatlar özellikle temmuz/ağustos aylarında aylık 100-500 bin lira aralığına kadar değişkenlik gösterebiliyor.



