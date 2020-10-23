Yediemin otoparkları pandemi döneminde otomobil ve motosiklet mezarlığına döndü

Topçu, ilk olarak bu işe tek yerle başladığını ama araç satışındaki sıkıntılar nedeniyle başlayan yığılmalar nedeniyle her yıl alanını genişletmek zorunda kaldığını belirti. Motosikletlerle birlikte araç sayısının 3 bine ulaştığını kaydeden Topçu, “Bu sayının yarısı motosiklettir. Bu araçların yüzde 80’inin geliş sebebi hacizden dolayı. Yüzde 20’side trafikteki evrak eksikliğinden geliyor. Motosiklet genelde trafikten men olarak getiriliyor. Otomobile göre durum motosiklette tam tersi. Motosikletin yüzde 80’i bağlama, yüzde 20’si hacizden geliyor.” dedi.

Antalya'da eksik evraktan ya da icralık olmasından dolayı trafikten men edilip yediemin otoparklarına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye terkedildi. Sahipleri tarafından alınmayan yada satışa çıkmayan birbirinden değerli binlerce otomobil çürümeye bırakıldı. Otoparkta satış masrafının altında bir ücreti olan motosikletlerin ise hiç alıcısı çıkmadığı için artık hurdaya dönmüş durumda. Pandemi nedeniyle araç girişi ve satışı yüzde 80 oranında azalan yediemin deposu sahipleri ise her sektör gibi kendilerinin de sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Son dönemde yedieminlerdeki araçların yüzde 80’inin ekonomik olarak üst segment araçlar olduğunun altını çizen Topçu, depolardaki araçların biraz değerinin düşük olduğuna değindi. Topçu, pandemiden önce icra satışlarının hızlı olduğunu, bu dönemde herkesin işinde aksamalar olduğu gibi yedieminlerde de sıkıntı yaşandığını dil getirdi.

'YÜZDE 80 DÜŞÜŞ VAR'

Bankaların satış işlemlerinin uzatması, icra dairelerinin esnek çalışmasının da satışları etkilediğini ifade eden Topçu, “ Yoğun bir satış yok. Vergi dairelerinin, sosyal sigortanın hacizden dolayı bağlamış olduğu araçlar var. Yapılandırmaya girildiği zaman bu araçların satışı otomatik olarak duruyor. Yüzde 80’e yakın bir düşüş var. Bu durumda yedieminleri sıkıntıya sokuyor.”diye konuştu.

'SATIŞ OLMAZDA ZORLANIYORUZ'

Yedieminlerin paralarını anca araçların satışından sonra alabildiklerinin altını çizen Topçu, “ Satış olmadığı zaman buradaki tüm giderleri kendimiz finansman etmek zorunda kalıyorsunuz. Ekonomik olarak sıkıntıya giriyoruz ama bu zor süreci atlatacağımıza inanıyorum.” dedi.