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Yediemin otoparkları pandemi döneminde otomobil ve motosiklet mezarlığına döndü

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2020 15:46 | Son Güncelleme

Antalya’da yediemin depolarında binlerce otomobil ve motosiklet çürümeye bırakıldı. Pandemi nedeniyle işlerinin yüzde 80 düştüğünü dile getiren Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, “Türkiye’deki tüm yedieminlerin bir döviz çöplüğü durumunda. Biz kendi dövizimizi heder ediyoruz. Bununla alakalı icra iflas kanununda köklü bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor” dedi. Bin 500'ün üzerindeki motosikletin değeri, satış fiyatından düşük olduğu için satılamıyor.

Yediemin otoparkları pandemi döneminde otomobil ve motosiklet mezarlığına döndü

Antalya'da eksik evraktan ya da icralık olmasından dolayı trafikten men edilip yediemin otoparklarına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye terkedildi. Sahipleri tarafından alınmayan yada satışa çıkmayan birbirinden değerli binlerce otomobil çürümeye bırakıldı. Otoparkta satış masrafının altında bir ücreti olan motosikletlerin ise hiç alıcısı çıkmadığı için artık hurdaya dönmüş durumda. Pandemi nedeniyle araç girişi ve satışı yüzde 80 oranında azalan yediemin deposu sahipleri ise her sektör gibi kendilerinin de sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

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'3 BİNE YAKIN'

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, depolarla birlikte 4 yediemin işlettiğini dile getirdi.

Topçu, ilk olarak bu işe tek yerle başladığını ama araç satışındaki sıkıntılar nedeniyle başlayan yığılmalar nedeniyle her yıl alanını genişletmek zorunda kaldığını belirti.
Motosikletlerle birlikte araç sayısının 3 bine ulaştığını kaydeden Topçu, “Bu sayının yarısı motosiklettir. Bu araçların yüzde 80’inin geliş sebebi hacizden dolayı. Yüzde 20’side trafikteki evrak eksikliğinden geliyor. Motosiklet genelde trafikten men olarak getiriliyor. Otomobile göre durum motosiklette tam tersi. Motosikletin yüzde 80’i bağlama, yüzde 20’si hacizden geliyor.” dedi.

Son dönemde yedieminlerdeki araçların yüzde 80’inin ekonomik olarak üst segment araçlar olduğunun altını çizen Topçu, depolardaki araçların biraz değerinin düşük olduğuna değindi. Topçu, pandemiden önce icra satışlarının hızlı olduğunu, bu dönemde herkesin işinde aksamalar olduğu gibi yedieminlerde de sıkıntı yaşandığını dil getirdi.

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'YÜZDE 80 DÜŞÜŞ VAR'

Bankaların satış işlemlerinin uzatması, icra dairelerinin esnek çalışmasının da satışları etkilediğini ifade eden Topçu, “ Yoğun bir satış yok. Vergi dairelerinin, sosyal sigortanın hacizden dolayı bağlamış olduğu araçlar var. Yapılandırmaya girildiği zaman bu araçların satışı otomatik olarak duruyor. Yüzde 80’e yakın bir düşüş var. Bu durumda yedieminleri sıkıntıya sokuyor.”diye konuştu.

'SATIŞ OLMAZDA ZORLANIYORUZ'

Yedieminlerin paralarını anca araçların satışından sonra alabildiklerinin altını çizen Topçu, “ Satış olmadığı zaman buradaki tüm giderleri kendimiz finansman etmek zorunda kalıyorsunuz. Ekonomik olarak sıkıntıya giriyoruz ama bu zor süreci atlatacağımıza inanıyorum.” dedi.

'DÖVİZ ÇÖPLÜĞÜ'

Türkiye’deki tüm yedieminlerin bir döviz çöplüğü olduğunu kaydeden Hakan Topçu, “ Biz burada kendi dövizimizi heder ediyoruz. Bununla alakalı icra iflas kanununda köklü bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Değişiklik yapılmadığı sürece bu sorun sürekli devam edecektir. Buradaki araçların kanunun 6 ay içinde satılması gerekiyor. Bu araçlar 6 ay içinde satılmış olsa ülke ekonomik olarak bir KDV sağlayacak. Bu araç alınıp trafiğe çıktığı zaman akaryakıt alacak, bakımı yapılacak, diğer giderleri olacak. Ekonomiye bir katkı verecek. Araçların burada uzun süre bekletilmesinin hiç kimseye bir katkısı olmuyor. Araç sahibi mağdur oluyor. Kişinin aracını 3 sene sonra sattığınız zaman model düşüklüğünden dolayı fiyat düşüyor. Ama 6 ay içinde satılırsa kimse mağdur olmayacak.”dedi.

'DEĞERİNDEN FAZLA MASRAFI VAR'

Motosikletlerde yaşanan sıkıntıyı da açıklayan Topçu, "Motosiklet icradan bağlandıysa değeri 300 TL, satışa çıkması için ise 1500 TL masraf yapılması gerekiyor. Masrafla toplam 1800 TL’yi buluyor, satışa çıkarılsa da satılmıyor. Trafikten bağlananların da evrak eksikliği, vergi borcu, sigorta borcu nedeniyle bırakıp gidiyor. O daha büyük bir zarar. Motosikletler belirli süre bekledikten sonra hurda olarak satışı gerçekleşiyor. Bu tamamen ülke ekonomisine eksi yönde bir zarar veriyor.” ifadelerine yer verdi.

'5 ARAÇ ZOR GELİYOR'

Gelen ve satışı yapılan araçların sayısının azaldığını dile getiren Topçu, pandemiden önce yaklaşık 40 araç gelirdi, şimdi ise bu sayının yaklaşık 5’e düştüğünü bildirdi.
Topçu, vatandaşın da aracının üzerindeki haciz işlemi devam ettiği için dosya masrafının yükseldiğini belirtti.

KAYNAK:İHA

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