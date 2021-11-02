Yekcoin nedir? Yekcoin ne işe yarar?

Ayrıca veri analitiği alanına yaptığı yatırımlarla da adını duyuran ve Yeknisyen Dijital ve Teknik Çözümler A.Ş.’ye ait bir oluşum olan Yekcoin, tüm bu bileşenleri bir araya getirip Türkiye’yi dijital çözümler alanında global anlamda öne çıkaracak çalışmalarını sürdürüyor.

YEKCOİN NEDİR?

Geleceğin tüketim alışkanlıklarının yüzde 90 oranında geri dönüştürülebilir kaynaklardan kullanılarak ve sıfır atık kapsamında çevreci bir anlayışla gelişeceğini anlayan birçok dev yatırımcı bulunuyor.

Bu doğrultuda gelişen yenilenebilir enerji “rüzgâr, güneş, su” kaynaklı tüketim modeli olarak biliniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla doğal olan ve tükenmeyen enerji kaynakları kolay şekilde elektrik ve kuvvet enerjisine dönüştürülüyor.

Yekcoin ise yenilenebilir enerji kaynaklarını üreticiden kullanıcıya tokenize ederek uygun maliyetli enerji erişimi fırsatı sunuyor. Hakkında daha detaylı bilgiler gelmeden önce bu sistemin tamamen çevreci bir sistem olacağı anlaşılabilir.

YEKCOİN’E MİCROSOFT YETKİLİSİNDEN DESTEK

Kısa zaman içerisinde birçok kesimden ilgi toplayan Yekcoin’e bir katılım da İngiltere’deki Microsoft yetkilisinden geldi. Projeye geçiş yapan eski Microsoft çalışanı hakkında haberler konuşulmaya devam ediyor.

Şirket yöneticisi, yeni ekip üyesi hakkında duyduğu memnuniyeti sosyal medyadan dile getirdi. Sosyal medyada yayınladıkları manifestoda; değişen dünyada değişen şartları okuyabilecek liderler ile yola devam edeceklerini vurguladılar.

Türkiye’de genel bayilik veren Yekcoin, kısa zaman içerisinde belirlediği illerden bayilikler alacağını belirtti. Bu sürede halka arz edileceği vurgulanıyor. Yekcoin hakkında en çok merak edilen konuların başında ise bu dijital paranın ne kadardan işlem göreceği oldu. Bu konuda hâlâ belirsizlik söz konusu.

Pek çok platformda yayılan haberler ve gelişmelerle sıklıkla söz edilen Yekcoin, şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



