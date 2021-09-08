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Yellen’dan Borç Limiti Uyarısı

08.09.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen Kongre’yi federal hükümetin borçlanma tavanıyla ilgili belirsizliği bir an önce sona erdirmeye çağırdı

Yellen’dan Borç Limiti Uyarısı

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen Kongre’yi federal hükümetin borçlanma tavanıyla ilgili belirsizliği bir an önce sona erdirmeye çağırdı. Yellen, halen bakanlığın federal hükümeti geçici olarak finanse ettiğini ancak bunu daha ne kadar devam ettirebileceklerini öngöremediğini kaydetti.

Yellen, Kongre üyelerine gönderdiği mektupta salgınla ilgili devam eden ekonomik endişelere atıfta bulundu, Ekim ayında ellerindeki nakit paranın ve olağanüstü tedbirlerin sağladığı imkanların tükenebileceğini belirtti.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, harekete geçmedikleri takdirde, federal hükümet temerrüde düşme veya bazı federal faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasına neden olabilecek bir mali krizle karşı karşıya.

Demokratlar’ın çoğulukta olduğu Senato ve Temsilciler Meclisi’nin liderlerinin, Eylül ayı sonunda 28,4 trilyon dolarlık borç sınırını yükseltmek üzere oylama yapması bekleniyor.

Ülkenin mevcut borçlanma tavanı 31 Temmuz'da teknik olarak aşıldı, ancak Maliye Bakanlığı’nın aldığı "olağanüstü önlemler" sayesinde temerrüde düşülmedi.

Daha önce de Kongre'yi borç temerrüdü konusunda uyaran Yellen, "belirsizliği" öne sürerek bakanlığın aldığı bu önlemleri ne kadar devam ettirebileceği konusunda kesin bir tahminde bulunamayacağını, Kongre’yi ileride tekrar bilgilendireceğini söyledi.

Yellen mektubunda, "Amerikalı ailelerin, toplumun farklı kesimlerinin ve işletmelerin devam eden küresel pandemiden hala olumsuz etkilendiği bir zamanda, ABD’ye olan tüm inancı ve güveni riske atmak sorumsuzluk olur" ifadelerini kullandı.

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