Yem fiyatları arttı, 2021 kurbanlık fiyatları da artacak mı? Besiciler açıklama yaptı

Ramazan Bayramı’nın bitmesiyle birlikte hayvan besiciliği yapan vatandaşlarda Kurban Bayramı telaşı başladı. Bayrama uzun süre kala hayvanlarını kurbana hazırlamaya başlayan besiciler, yem fiyatlarında ciddi artış yaşanmasına rağmen kurbanlıkların geçen seneyle aynı fiyatlarda satılacağını belirtti. Eskişehir’de büyükbaş hayvan besiciliği yapan Baran Türkmen, kurbanlık hayvan sayısının gelen talebi karşılayacak kadar iyi olduğunu vurguladı.

"KURBANLIK TEMİNİNDE BİR SIKINTI YOK ŞU AN İÇİN"

Kurbanlık satışlarının geçtiğimiz seneki fiyatlarla aynı düzeyde seyredeceğini ifade eden besici Baran Türkmen, “Kurban telaşımız başladı. Bizim yemle alakalı sorunlarımız var. Kar marjımız aynı olacak ancak alıcıya yansıması yüksek olacak. Bunun sebebi de yem fiyatları ve maliyetlerin artmasıyla alakalı. Kurbanlık temininde bir sıkıntımız yok şu an için. Yeteri kadar hayvanımız mevcut. Bu yılda kurbanlık fiyatlarının geçen seneki fiyatlarla aşağı yukarı aynı olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Ramazan Bayramı sonrasında et fiyatlarında artış yaşandığını söyleyen Türkmen, konuyla ilgili olarak şunları aktardı: