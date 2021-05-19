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Yem fiyatları arttı, 2021 kurbanlık fiyatları da artacak mı? Besiciler açıklama yaptı

19.05.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de Kurban Bayramı hazırlıklarına başlayan hayvan besicileri, yem fiyatlarındaki artışın kurbanlıkları etkilemeyeceğini belirtti.

Yem fiyatları arttı, 2021 kurbanlık fiyatları da artacak mı? Besiciler açıklama yaptı

Ramazan Bayramı’nın bitmesiyle birlikte hayvan besiciliği yapan vatandaşlarda Kurban Bayramı telaşı başladı. Bayrama uzun süre kala hayvanlarını kurbana hazırlamaya başlayan besiciler, yem fiyatlarında ciddi artış yaşanmasına rağmen kurbanlıkların geçen seneyle aynı fiyatlarda satılacağını belirtti. Eskişehir’de büyükbaş hayvan besiciliği yapan Baran Türkmen, kurbanlık hayvan sayısının gelen talebi karşılayacak kadar iyi olduğunu vurguladı.

"KURBANLIK TEMİNİNDE BİR SIKINTI YOK ŞU AN İÇİN"

Kurbanlık satışlarının geçtiğimiz seneki fiyatlarla aynı düzeyde seyredeceğini ifade eden besici Baran Türkmen, “Kurban telaşımız başladı. Bizim yemle alakalı sorunlarımız var. Kar marjımız aynı olacak ancak alıcıya yansıması yüksek olacak. Bunun sebebi de yem fiyatları ve maliyetlerin artmasıyla alakalı. Kurbanlık temininde bir sıkıntımız yok şu an için. Yeteri kadar hayvanımız mevcut. Bu yılda kurbanlık fiyatlarının geçen seneki fiyatlarla aşağı yukarı aynı olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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Ramazan Bayramı sonrasında et fiyatlarında artış yaşandığını söyleyen Türkmen, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Et fiyatları Ramazan Bayramı sonrasında artmaya başladı. Şu anda karkas et 48-50 TL civarında. Bu aslında üreticinin 2 yıl önceden beklediği bir rakam. Bizim için tatmin edici bir fiyat değil. Bundan sonra da yükseleceğini düşünüyoruz.

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Belki de hayvanı besleyenler kurbanlık değil de kesmeyi tercih edecekler. Çünkü fiyat biraz daha yükselirse millet elindeki mala biraz daha bakıp kesmeye yönelebilir. Et fiyatları bu sebeple yükselmeye başladı ve bu da canlı hayvan fiyatına yansıyacak. Dolayısıyla bu durum da kurbanı etkileyecek. Etkilese de çok yükseleceğini düşünmüyorum çünkü vatandaşın alım gücü belli. Pandemi sürecinde çoğu kişi çalışamadı. Belki kurbanı kesemez ya da erteler. Üretici zor durumda.”

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Kurban Bayramı
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