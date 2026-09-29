FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yem maliyetini düşürmek için denenen sorgum-sudan otu melezinden yüksek verim alındı

Iğdır’da hayvancılıkta yem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla deneme ekimi yapılan sorgum-sudan otu melezinden dönüm başına yaklaşık 5 ton verim elde edildi.

Yem maliyetini düşürmek için denenen sorgum-sudan otu melezinden yüksek verim alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" programı kapsamında yürütülen proje ile Iğdır’da hayvancılıkta kullanılan yem bitkilerine alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yüzde 75 tohum hibesi desteğinden yararlanan üretici Şahset Tınakçı, Oba köyünde 10 dönümlük arazisine sorgum-sudan otu melezi ekti.

Bu yılki ekimin ilk biçiminde dönüm başına yaklaşık 5 ton verim elde eden Tınakçı, ürünün ikinci biçiminden de benzer miktarda verim bekliyor.

Uygun iklim koşullarında yılda 3 kez hasat edilebilen ürünün, yüksek verimi ve düşük maliyetiyle bölgedeki hayvancılık işletmelerinin yem giderlerinin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

"BÖLGEDE YAYGINLAŞTIRMAYI PLANLIYORUZ"

Iğdır Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe, AA muhabirine, sorgum-sudan otu melezinin çok ciddi verimli bir ürün olduğunu söyledi.

Ürünün, mevsim iyi gittiğinde 3 kez hasat edilebildiğini ifade eden Kumtepe, "Maliyet açısından da gayet uygun. Bölgeye ve iklim şartlarına da uyan bir bitki. Umarım bölgemizde yaygınlaşır ve çiftçimiz için de hayvancılık yapan vatandaşlarımız için de ciddi bir gelir kaynağı olur. Bölgede bunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Üretici Şahset Tınakçı ise ürünün üretimini Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle yaptıklarını anlattı.

Çeşitli teşviklerle ilk denemeyi geçen sene yaptıklarını, bu sene de ikinci ekimi gerçekleştirdiklerini belirten Tınakçı, "Güzel bir verim aldık. 10 dönüm ektik, ilk biçiminde dönümde 5 ton aldık. Şimdi de ikinci biçimini yapacağız. Bu biçimde de yine 5 ton bekliyoruz." dedi.

Diğer çiftçilere de ürünü ekmelerini öneren Tınakçı, "Bütün üreticilere tavsiye ederim, randımanlı bir ürün. Mısırdan daha randımanlı ve masrafı da mısırdan az." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdür Ahmet Tingiş de üründen 3 biçime kadar verim alınabildiğine işaret ederek, "Dönümüne her hasatta yaklaşık 5 ton ürün alan çifçimiz yüksek verim elde etmektedir. Silajlık mısıra göre 2 kat daha fazla verim alınıyor ve daha karlı." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 6 aylık kıdeme 2 gün kala işten çıkarıldıTüm çalışanları ilgilendiriyor! 6 aylık kıdeme 2 gün kala işten çıkarıldı
Toprak analizi ücretinde büyük değişiklik! Yeni tarife açıklandıToprak analizi ücretinde büyük değişiklik! Yeni tarife açıklandı

Anahtar Kelimeler:
Iğdır Hayvancılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yemen'de savaş alarmı! Seferberlik ilan edildi, çatışmalar şiddetlendi

Yemen'de savaş alarmı! Seferberlik ilan edildi, çatışmalar şiddetlendi

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

'İletişim kanallarım açıktır' deyip yorumlara kapattı

'İletişim kanallarım açıktır' deyip yorumlara kapattı

Ev alıp satacaklar dikkat! Tamamen zorunlu oluyor

Ev alıp satacaklar dikkat! Tamamen zorunlu oluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.