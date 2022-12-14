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Yemek kartı markette kullanılamayacak mı 2023? Resmi Gazete'de yayımlandı: Market alışverişinde yemek kartı kullananlara kötü haber!

14.12.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek kartı markette kullanılamayacak mı, sorusunun yanıtı 14 Aralık 2022 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme sonrası merak konusu oldu. Birçok çalışan arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Yapılan açıklamaya göre yemek ödemeleri 2023'te 51 TL'den 110 TL'ye çıkacak. Peki, yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı? Yemek kartlarına market yasağı mı geldi?

Yemek kartı markette kullanılamayacak mı 2023? Resmi Gazete'de yayımlandı: Market alışverişinde yemek kartı kullananlara kötü haber!

Yemek kartı uygulaması Resmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre 1 Ocak 2023'te zorunluluk olmaktan çıkacak. Yayımlanan bilgilere göre; işveren yemek parasını nakdi olarak hesaplara aktarabilecek. Öte yandan işveren dilediği takdirde yemek kartı uygulamasını sürdürebilecek. "Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı?" sorusuarama motorlarında sorgulanıyor. Peki, yemek kartları marketlerde kullanılamayacak mı?

YEMEK KARTI MARKETLERDE KULLANILAMAYACAK MI 2023?

Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak.

Yeni düzenleme kapsamında yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeklerine yüklenen yemek bedellerinin sadece yemek yenilmesi için kullanılması gerekiyor.

1 Aralık tarihinden itibaren çalışan kartlardaki bu parayı sadece yemek için kullanacak, market alışverişi ya da bir başka nedenle kullanamayacak. Kullanırsa, işveren, ödediği bedeli, sigorta priminden istisna tutamayacak, vergisini ödeyecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nakit ödenen yemek bedelinin vergiden istisna tutulacağını duyurmuştu.

Düzenlemenin ayrıntıları da belli oldı. Buna göre yemek bedelinin en az asgari ücrete ilave olarak verilmesi gerekirken, işveren 51 TL'nin üzerindeki yemek bedeli için aşan tutar kadar vergi ödeyecek.

Öte yandan iş yerinde yemek vermek isteyen işverenler için ise yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki gibi ödeme sistemleri devreye girecek.

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