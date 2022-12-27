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'Yemek kartları marketlerde geçmeyecek' iddialarına ilişkin açıklama! "Değişen bir husus yok"

27.12.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği'nden "yemek kartlarının kullanım yerlerine" ilişkin açıklama geldi. 'Yemek kartlarının artık marketlerde geçmeyeceği' yönündeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücretinin kullanım yerlerine ilişkin yeni mevzuatta, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirilmediği bildirildi. Dernek Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının geçerlilik yerlerinde değişen bir hususun olmadığını söyledi.

'Yemek kartları marketlerde geçmeyecek' iddialarına ilişkin açıklama! "Değişen bir husus yok"

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade, "1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücretinin kullanım yerlerine ilişkin yeni mevzuatta , yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirilmediğini, yani yemek kartlarında değişen bir husus olmadığını tekrar vurgulamak isteriz." ifadesini kullandı.

Piyade, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında 1 Ocak 2023 itibarıyla yemek kartlarının marketlerde geçmeyeceği yönündeki haberlere istinaden açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

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"HABERLERİ MANİDAR BULUYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 12-18 Aralık 2022 tarihli Dezenformasyon Bülteni'nde, yeni düzenleme ile çalışanların artık yemek kartlarıyla marketlerde alışveriş yapamayacağı yönündeki açıklamaların dezenformasyon olduğunun belirtildiğini aktaran Piyade, şunları kaydetti:

"Yemek Kartı Hizmetleri Derneği olarak sektörde değişen bir şey olmadığı yönündeki açıklamamıza rağmen milyonlarca kullanıcıyı tedirgin eden bu yöndeki haberlerin yapılmasını manidar bulduğumuzu belirtmek isteriz. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücretinin kullanım yerlerine ilişkin yeni mevzuatta, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirilmediğini, yani yemek kartlarında değişen bir husus olmadığını tekrar vurgulamak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (AA)

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Yemek kartı multinet sodexo ticket

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