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Yemek kartları ve yol ücretleri için karar: Milyonları ilgilendiren düzenleme! Çalışanlara 4200 TL olarak ödenecek

01.01.2024 08:34 | Son Güncelleme:
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2024 yemek ücreti ne kadar olacak? sorusu Resmi Gazete kararı ile yanıt buldu. Milyonlarca çalışan için düzenlemenin detayları netleşti. Buna göre günlük 110 lira olan yemek parası istisna tutarı 2024 yılı için 170 liraya, 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıktı. İşte detaylar...

Yemek kartları ve yol ücretleri için karar: Milyonları ilgilendiren düzenleme! Çalışanlara 4200 TL olarak ödenecek

Resmi Gazete’nin dünkü mükerrer sayısında yayımlan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, resmen yürürlüğe girdi.

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YEMEK PARASI İSTİSNA TUTARINDA 60 LİRALIK ARTIŞ

Buna göre, günlük 110 lira olan yemek parası istisna tutarı 2024 yılı için 170 liraya, 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıktı.

Bu karar ile aylık 4 bin 420 lira yemek parası, 2 bin 888 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.

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Yemek kartı
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