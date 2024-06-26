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Yemek yok kuru pasta var! İhracatçıya tasarruf talimatı: Ticaret Bakanlığı'ndan yazı gitti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.06.2024 14:08
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Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında Ticaret Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir adım geldi. İhracatçılara genelge yollayan bakanlık tüm detayları ile alınacak tedbirleri sıraladı. Genelgede organizasyonlarda çay, kahve ve kuru pasta dışında ikramda bulunulmaması istendi.

Yemek yok kuru pasta var! İhracatçıya tasarruf talimatı: Ticaret Bakanlığı'ndan yazı gitti

Kamuda tasarruf tedbirleri ve vergi paketiyle ilgili tartışmalar sürerken dün Ticaret Bakanlığı'ndan Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) ve ihracatçı birliklerine 'tasarruf tedbirleri' genelgesi gönderildi.

Sözcü’de yer alan habere göre, harcamaların bütçe sınırları içinde kalması ve ek ödenek talebinde bulunulmaması istenen tedbirler içinde kuru pastaya kadar detay verilmesi dikkat çekti.

İHRACATÇIYA 'YEMEK VERMEYİN' TALİMATI

Genelgenin 'organizasyon' alt başlıklı bölümünde TİM ve/veya ihracatçı birliklerince gerçekleştirilen tüm organizasyonların ihracatın geliştirilmesi amacına yönelik olması istenirken, "çay, kahve, meşrubat, kuru pasta veya çok küçük atıştırmalık ikramı hariç yemek, PR, koreografi, kokteyl, sanatçı, sunucu, dışarıdan hizmet alımı yoluyla video/fotoğraf çekimi, host/hostes vb harcama yapılmaması" talimatı verildi.

Gerçekleştirilecek eğitim, konferans, zirve, seminer, sempozyum, toplantı ve benzeri her türlü faaliyetin uzaktan erişim yöntemiyle yapılması şart koşulan genelgede, ödül törenlerinde ödüllerin maliyetinin yüksek olmamasına dikkat edilmesi, plaket vb işler yaptırılmaması istendi.

'BUSINESS CLASS' KISITI VE GAZETE ABONELİĞİ DE YASAK

"Yılbaşı ve bayram dönemlerinde ajanda, takvim, plaket, hatıra, hediye, eşantiyon ve benzeri malzemelerin alımı, basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır" denilen genelgede, TİM Başkanı veya TİM adına görevlendirilecek TİM Başkanvekili/TİM Yönetim Kurulu üyesi ile Birlik yönetim kurulu başkanları veya Birliği temsilen görevlendirilecek başkan yardımcısı hariç olmak üzere, ülke istisnası olmaksızın herhangi bir unvan/makam tarafından uçak ile yapılacak seyahatlerde “Business Class” yerine, “Economy Class” bileti kullanılacağı aktarıldı.

Genelgede ayrıca TİM ve birliklere "Günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacaktır" talimatı verildi.


Express


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Anahtar Kelimeler:
İhracat tasarruf
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