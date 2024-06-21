Yemeklerin vazgeçilmezi ayçiçek yağının fiyatı arttı! Market raflarına da yansıması bekleniyor: Yüzde 10...

Uluslararası piyasada son bir ayda ham ayçiçek yağının fiyatı yüzde 20’ye yakın yükselerek, 870 dolardan 1.030 dolara çıktı. Uluslararası piyasada artan ham ayçiçek yağı fiyatlarının yurt içinde raflara yansıması bekleniyor. Uluslararası piyasada artan fiyatların iç pazara da yansıyacağını ifade eden sektör temsilcileri, bayram sonrası ve temmuz ayında ayçiçek yağının fiyatında yüzde 10’luk bir artışın yaşanabileceğini belirtiyorlar.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, şu anda zincir marketlerin kendi markalı 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 195 lira seviyesinde bulunuyor. Markalı ürünlerin fiyatı ise 250 ile 279,95 lira arasında değişiyor. Yurt dışında son dönemde yüksek artışların kaydedildiğini aktaran Kadoğlu Yağ Sanayi İthalat Müdürü Muzaffer Yıldırım, bir ay önce 870 dolar seviyesinde olan ham ayçiçek yağı fiyatlarının şu anda 1020 ile 1030 dolara yükseldiğini söyledi.

"FİYATLAR GERİDE"

Yıldırım, fiyatların manipüle edilmesinin söz konusu olduğunu, şu anda damping ve anti dampingin bulunduğunu belirtti. Fiyatların zincir marketler dolayısıylaçok geride olduğunu öne süren Yıldırım, "Ayçiçek yağı fiyatları, şu anda normalde olması gerekenin çok altında. Maliyetin altında fiyatlarla raflarda bulunuyor ve imalatçı firmalar çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Fiyat artışının bayramdan sonra birden raflara yansıması mümkün değil. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 300 lira olması da çok mümkün gözükmüyor. Fiyat 230 ile 250 lira civarına gelebilir. Fiyatın olması gereken seviye ise maksimum 250 lira civarında olur" dedi.





