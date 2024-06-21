FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yemeklerin vazgeçilmezi ayçiçek yağının fiyatı arttı! Market raflarına da yansıması bekleniyor: Yüzde 10...

Yemeklerin vazgeçilmezi ayçiçek yağının fiyatı arttı! Market raflarına da yansıması bekleniyor: Yüzde 10...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.06.2024 08:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekirdek stoklarının azalması ve sıcak havanın artması ayçiçek yağı fiyatlarını değiştirdi. Ham yağ fiyatı son 1 ayda yüzde 20’ye yakın yükselerek, tonu 870 dolardan 1030 dolara çıktı. Uluslararası piyasalarda artış sonrası yurt içinde de yüzde 10'luk bir artış bekleniyor.

Yemeklerin vazgeçilmezi ayçiçek yağının fiyatı arttı! Market raflarına da yansıması bekleniyor: Yüzde 10...

Uluslararası piyasada son bir ayda ham ayçiçek yağının fiyatı yüzde 20’ye yakın yükselerek, 870 dolardan 1.030 dolara çıktı. Uluslararası piyasada artan ham ayçiçek yağı fiyatlarının yurt içinde raflara yansıması bekleniyor. Uluslararası piyasada artan fiyatların iç pazara da yansıyacağını ifade eden sektör temsilcileri, bayram sonrası ve temmuz ayında ayçiçek yağının fiyatında yüzde 10’luk bir artışın yaşanabileceğini belirtiyorlar.

AYÇİÇEK

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, şu anda zincir marketlerin kendi markalı 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 195 lira seviyesinde bulunuyor. Markalı ürünlerin fiyatı ise 250 ile 279,95 lira arasında değişiyor. Yurt dışında son dönemde yüksek artışların kaydedildiğini aktaran Kadoğlu Yağ Sanayi İthalat Müdürü Muzaffer Yıldırım, bir ay önce 870 dolar seviyesinde olan ham ayçiçek yağı fiyatlarının şu anda 1020 ile 1030 dolara yükseldiğini söyledi.

"FİYATLAR GERİDE"

Yıldırım, fiyatların manipüle edilmesinin söz konusu olduğunu, şu anda damping ve anti dampingin bulunduğunu belirtti. Fiyatların zincir marketler dolayısıylaçok geride olduğunu öne süren Yıldırım, "Ayçiçek yağı fiyatları, şu anda normalde olması gerekenin çok altında. Maliyetin altında fiyatlarla raflarda bulunuyor ve imalatçı firmalar çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Fiyat artışının bayramdan sonra birden raflara yansıması mümkün değil. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 300 lira olması da çok mümkün gözükmüyor. Fiyat 230 ile 250 lira civarına gelebilir. Fiyatın olması gereken seviye ise maksimum 250 lira civarında olur" dedi.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'den Rus şirketi Kaspersky için karar! Yazılımlarının satışı yasaklandıABD'den Rus şirketi Kaspersky için karar! Yazılımlarının satışı yasaklandı
IMF'den ECB tahmini! 'Para politikası duruşunu kademeli olarak gevşetebilir' IMF'den ECB tahmini! 'Para politikası duruşunu kademeli olarak gevşetebilir'
Hazine alacakları 28,3 milyar lira olduHazine alacakları 28,3 milyar lira oldu
Anahtar Kelimeler:
ayçiçek yağı Zam market
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da büyük yangın! 5 ölü, 10'u ağır 44 yaralı

Diyarbakır'da büyük yangın! 5 ölü, 10'u ağır 44 yaralı

SGK’ya kayıtlı çalışan emekliler için ‘prim’ talebi

SGK’ya kayıtlı çalışan emekliler için ‘prim’ talebi

"Bahşişe yüzde 10 vergi alınsın" önerisine Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan tepki

"Bahşişe yüzde 10 vergi alınsın" önerisine Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan tepki

Evlerini başkasının üstüne yapmıştı: Cezadan kaçamadı!

Evlerini başkasının üstüne yapmıştı: Cezadan kaçamadı!

2022'ye kadar 50 liraydı! Yeni vergi düzenlemesi geliyor: 3000 lira olması talep edildi

2022'ye kadar 50 liraydı! Yeni vergi düzenlemesi geliyor: 3000 lira olması talep edildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.