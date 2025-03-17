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Yemeksepeti, Amazon, Sahibinden... Dijital pazarın devleri gözlem altında! Yıllık cironun yüzde 10’u kadar kesinti yapılacak

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.03.2025 17:22
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Türkiye, Google, Apple, Meta, Amazon gibi küresel devler ile Trendyol, Sahibinden ve Yemeksepeti gibi yerel platformları yakından ilgilendiren yeni bir yasal düzenleme hazırlıyor. Bu düzenleme ile büyük teknoloji şirketlerinin algoritmaları ve uygulamaları denetim altına alınacak. Dijital pazar devleri için yeni dönemin kapılarını aralayan bu yasal çerçeve, ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Yemeksepeti, Amazon, Sahibinden... Dijital pazarın devleri gözlem altında! Yıllık cironun yüzde 10’u kadar kesinti yapılacak

Türkiye, teknoloji sektörüne yönelik kapsamlı bir yasal mevzuat hazırlıyor. Bloomberg’e konuşan üst düzey yetkililer, düzenlemenin Google, Apple, Meta ve Amazon gibi küresel devlerin yanı sıra Trendyol, Sahibinden ve Yemeksepeti gibi yerel platformları da kapsayacağını belirtti. Yeni yasa ile bu şirketlerin algoritmaları ve uygulamaları denetim altına alınacak.

Rekabet Kurulu tarafından belirlenen kurallara uymayan şirketlere yıllık cirolarının yüzde 10’una kadar para cezası kesilebilecek.

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Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenen yasa tasarısıyla, büyük teknoloji şirketleri arama motorlarında, uygulama mağazalarında veya pazar yerlerinde kendi hizmetlerini rakiplerine göre avantajlı şekilde sıralayamayacak.

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KULLANICI VERİLERİ ANCAK AÇIK RIZA İLE İŞLENEBİLECEK

Düzenleme kapsamında, Apple gibi kapalı ekosistemlerde, kullanıcıların üçüncü taraf uygulamaları platform dışından yüklemesine izin verilecek. Ayrıca platformlar, kullanıcı verilerini yalnızca açık rıza ile işleyebilecek ve bu verileri ticari çıkarları için kullanmaları sınırlandırılacak.

Bunun yanı sıra, platformda faaliyet gösteren ticari işletmelere, platform üzerinden üretilen verilere ücretsiz ve anlık erişim sağlanacak.

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Şirketler, sundukları hizmetlere erişimi zorlaştırmayacak önlemler almak zorunda olacak. Kullanıcılar, platform içindeki bir uygulama veya hizmeti değiştirebilecek ve üçüncü taraf uygulamalara geçiş yapabilecek. Ayrıca, bir hizmete erişmek için başka bir hizmete kaydolma zorunluluğu kaldırılacak.

Şirketler, ticari kullanıcılarına sundukları hizmetlerin kapsamı, performansı ve ücretlendirme koşulları hakkında şeffaf bilgi sağlamak zorunda olacak. Reklam verenler ise reklam fiyatlandırmaları ve ödeme koşulları gibi konularda tam ve ücretsiz bilgi alabilecek.

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YILLIK CİRONUN YÜZDE 10'UNA VARAN PARA CEZASI

Rekabet Kurulu’nun belirlediği yükümlülüklere uymayan şirketler, yıllık cirolarının yüzde 10’una kadar idari para cezası ile karşı karşıya kalacak. Son beş yıl içinde en az iki kez kural ihlali yapan şirketler için ceza oranı yüzde 20’ye çıkacak.

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Avrupa Birliği kısa süre önce büyük dijital şirketlerin faaliyet gösterdiği pazarları daha şeffaf ve rekabetçi hale getirmek amacıyla Dijital Pazarlar Yasası’nı (DMA) kabul etmişti. Yetkililer, Türkiye’de hazırlanan yeni düzenlemenin AB’nin bu yasasıyla uyumlu olduğunu ve dijital pazarların daha dengeli hale getirilmesini amaçladığını belirtti.

(BLOOMBERG)

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Anahtar Kelimeler:
Yemeksepeti Amazon trendyol Pazar teknoloji
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