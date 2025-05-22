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Yeminli mali müşavirlik sınavlarının tarihi belli oldu!

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB), bu yılın ikinci dönemine ilişkin yeminli mali müşavirlik sınavları 6-15 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yeminli mali müşavirlik sınavlarının tarihi belli oldu!

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınavlara ilk kez katılacakların 3 Haziran-4 Temmuz, tekrar katılacakların 11-25 Ağustos dönemlerinde başvuru yapması gerekiyor.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların 4 Temmuz 2025 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları talep ediliyor.

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Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınacak.

Gerekli değerlendirmelerin ardından yeminli mali müşavirlik sınavları, 6-15 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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