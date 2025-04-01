Yeni annelere doğum yardımı, yeni evlenenlere beyaz eşya desteği... Bakan Göktaş detayları duyurdu! Başvurular bayramdan sonra e-Devlet'ten yapılabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yılı 'Aile yılı' olarak belirlerken, bakanlıklar da bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yeni annelere verilecek olan doğum yardımlarıyla ve yeni evlenecek çiftlere yapılacak desteklerin detaylarını anlattı.

"BAYRAMDAN SONRA E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLECEK"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Bakan Göktaş doğum yardımlarıyla ilgili teklifin yasalaştığını aktararak, "Ben buradan hak sahibi bütün annelerin bayramdan hemen sonra e-Devlet üzerinden başvurularını yapabileceği müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

"SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN MARKALARIYLA PROTOKOLLERİMİZ HAZIR"

Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençlerin sayısının da arttığını aktaran Göktaş, "Biz bu desteğin dışında bu fonu kullanarak aile kurmak isteyen gençlerimize yönelik başka destekler de olsun istedik. Özellikle beyaz eşya ve mobilya kalemlerinde ciddi indirimlerin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız söz konusu. Sektörün önde gelen markalarıyla protokollerimiz hazır" ifadelerini kullandı.

NİSAN AYI İÇİNDE AÇIKLAMA YAPILACAK

Konuyla ilgili olarak detaylı açıklamanın nisan ayı içinde yapılacağını aktaran Bakan Göktaş, "Ben bu vesile ile Aile Yılı çerçevesinde gençlerimize destek vermek için seferber olan bütün firmalarımıza özel olarak teşekkür ediyorum. 2025 yılı sonunda Aile Yılı kapanışı vesilesiyle yapılacak programda bu firmaları ödüllendireceğimizi de buradan duyurmak istiyorum. Bu seferberlik ruhunun her sektörde yaygınlaşmasını ve Aile Yılı’nın aile olmanın mutluluğunu en üst düzeyde yaşadığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.