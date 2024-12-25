Yeni asgari ücret Cumhur İttifakı ortağını da tatmin etmedi: Siyasilerden 2025 zammına tepki yağıyor! "Yüzde 30 artırmak kul hakkına girmektir"

2025 asgari ücret zammı tüm Türkiye'nin bir numaralı gündemi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün sürpriz bir kararla toplandı. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan da yeni asgari ücret için "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.“ paylaşımı yaptı. Yeni asgari ücreti yetersiz bulan siyasilerden ise tepki yağdı.

Siyasilerin, belediye başkanlarının ses getiren paylaşımları şöyle:

CUMHUR İTTİFAKI ORTAĞI DA ŞİKAYETÇİ

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu: Dört kişilik bir ailenin: Açlık sınırı (sadece gıda için harcanması gereken miktar): 21 bin ₺ - Fakirlik sınırı (tüm temel ihtiyaçları karşılamaya yetecek miktar): 67 bin ₺ - Bekar bir işçinin aylık asgari ihtiyacı: 27 bin ₺ - Asgari ücret: 22 bin ₺

Bu paraya geçim olur mu?

Kira artış oranı: % 60, 45

Yeniden değerleme oranı: % 43,93

Yıllık enflasyon: % 47

İşverene asgari ücret desteği artış oranı: % 42,85

Asgari ücret zammı: % 30

Olmadı.

Bu hesap yanlış.

ÖZEL: "SURİYE’DE ZAFER YAŞATTIK" DİYENLER EMEKÇİYE HEZİMETİ YAŞATTI

CHP lideri Özgür Özel: Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22 bin 104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5 bin lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 80, TÜİK enflasyonu bile yüzde 47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum.

ERBAKAN: EZİLENLER BU VURDUMDUYMAZ ANLAYIŞIN HESABINI ELBETTE SANDIKTA SORACAK

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: Hükümetin milletimize reva gördüğü asgari ücret rakamı 22 bin 104 TL! İktidarın ekonomideki başarısızlığının tüm faturası; ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize ve sabit ücretlilere kesiliyor. Yönetenler şimdilik keyiflerini süredursunlar, ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracak! TV programlarında, bu rakamın 'çok bile' olduğunu açıktan ya da bilinçaltından savunan trol gazetecileri ibretle seyrettiğimiz bu kara gecede, 'Mazlumun ahı, indirir Şah’ı' diyor, iktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum.

"ASGARİ ÜCRETİ %30 ARTIRMAK KUL HAKKINA GİRMEKTİR"

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde %46 artırdınız. Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti %30 artırmak kul hakkına girmektir. Fukaranın ahını alarak ekonomiyi âbâd edemezsiniz.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: TÜRK-İŞ’in belirlediği rakamlara göre açlık sınırına denk gelen bir asgari ücreti, asgari ücretin ortalama ücret olduğu bir topluma layık görmek gerçek anlamıyla zulümdür.

İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A ÖNERİ: HEMEN BUGÜN ASGARİ ÜCRETTE EK ARTIŞ SAĞLAYIN

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir. 22.104 lira İstanbul’da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek. Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı’na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız “kararname” kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin.

ABB Başkanı Mansur Yavaş: İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır. Ancak bugün açıklanan 22.104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor! Hayat pahalılığı, markette, pazarda her gün biraz daha artarken, işçinin emeğine reva görülen bu rakam geçim yükünü hafifletmekten uzak. Sosyal, eğitim ve barınma desteklerimizle vatandaşlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz.

"YA RECEP ABİ BU 22 BİN LİRAYA NE ALINIYOR?"

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV ekranlarında katıldığı bir programda 22 bin 104 TL olarak açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin çok sert ifadelerde bulundu.

Enginyurt'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Saat 20.30'da toplantı başlayacak diyip, hangi arada toplandınız? O metni kim yazdı? Nasıl hazırladınız?

20.30 başlayacak bir toplantının metni nasıl hazırlandı? Hemen kim basına verdi? Daha toplantı yok ortada, Türk-İş yok ortada.

Türk-İş'i geçtim, bu komisyonda 4 tane asgari ücretli vardı. Onlar yok ortada ama o kadar çok yalan konuşuyor ki sendikalarla, ilgili olan asgari ücret komisyon üyeleri ile taraflarla görüştük,toplandık. Nerede toplandınız?

Tekrar Türkiye'ye sesleniyorum. Türk Milleti size sesleniyorum. Bu yalancılar artık bu ülkede birarada yaşama şansımız kalmadı.

Allah'ın hiç sevmediği kulun başında yalancılar gelir. Bunlar yalancı. Saat 20.30'da başlayan bir toplantıda nasıl 20.35'te metin hazırlanır ve basına ücret açıklanır?

Ya Recep abi bu 22 bin liraya ne manda yoğurdu alınabiliyor, ne kestane balı alınabiliyor ya! Vicdanın varsa bu 22 bin liraya ne alınıyor bir bak Recep Tayyip Erdoğan. 4 kişi bir lokantada iskender yiyemez bırak ev kirasını. Dalga mı geçiyorsunuz?"

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklanan asgari ücreti değerlendirmek üzere MYK'yı bugün saat 10.30’da olağanüstü toplantıya çağırdı.

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira oldu! Sizce açıklanan ücret yeterli mi? EVET HAYIR