2025 asgari ücret kaç dolar? Yıllara göre TL/dolar geçmişi... Yüzde 30'luk zam sonrası tablo ortaya çıktı: Böylesi uzun yıllar sonra ilk kez oluyor! Tarihe geçti

Asgari ücret 2025 zammı belli oldu. 7'den 70'e herkesi ilgilendiren yeni yıl maaşlarını da doğrudan etkileyecek olan asgari ücret zammı dün gece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Dün akşamki sürpriz toplantı sonrası 2025 yılı asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Zam oranı işçi kesimini memnun etmezken; muhalefetten de çok sert tepkiler yükseldi. Özellikle sosyal medyada asgari ücret zammının beklentilerin altında kaldığı yorumları yapılırken "2025 asgari ücret kaç dolar?" sorusunun yanıtı da hesaplandı. Asgari ücretin yıllara göre TL/dolar geçmişi de gündem olurken, zam kararı sonrası oluşan tabloda bir ilk yaşandı.

2025 ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR?

2025 asgari ücret yüzde 30 zamla 17 bin 2 TL'den 22 bin 104 TL'ye yükselirken; yeni asgari ücretin dolar karşılığı da belli oldı. 25 Aralık 2024 sabahı saat 07.30 itibariyle dolar kuru 35,21 TL'den işlem görürken; 2025 yılı asgari ücret 627,7 dolar oldu.

DOLAR BAZLI UZUN YILLAR SONRA EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET

Oluşan tabloda yeni asgari ücretin, dolar bazlı uzun yıllar sonra tarihin en yüksek asgari ücreti olduğu görüldü.

Yıllara göre asgari ücret/dolar hesabı ise şöyleydi;

2018: 333 dolar

2019: 356 dolar

2020: 332 dolar

2021: 318 dolar

⁠2022: 287 dolar – 302 dolar

2023: 455 dolar – 482 dolar

2024: 578 dolar

⁠2025: 627 dolar (Şu anki dolar kuruna göre)

Yüzde 30 zam kararı sonrası asgari ücretin dolar bazlı bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıkmış olması sosyal medyada gündem olurken; uzmanlar doların da enflasyonu olduğuna dikkat çekti.

"DOLAR KURU BASKILANDIĞI İÇİN..."

10 yıl önceki dolar ile şu anki doların alım gücünün düştüğünü belirten bazı uzmanlar da TL'nin değerli olmasının ve dolar kurunun Merkez Bankası tarafından baskılandığını belirtti.

"DOLAR KURU ARTABİLİR" UYARISI

Türkiye'de yıllardır asgari ücretin ortalama 500 dolar civarında olduğu belirtilirken; dolar kurunun önümüzdeki günlerde 44 TL'ye kadar yükselebileceğine işaret ediyor.