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Yeni asgari ücret için Özgür Demirtaş'tan ilk yorum: Nisan ayı gibi açlık sınırının altına düşecek

27.12.2023 20:45 | Son Güncelleme:
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2024 yılı için net asgari ücret 17 bin 2 olarak açıklandı. Yeni asgari ücret kararına gündem olurken, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ise ilk yorum geldi. Demirtaş yaptığı hesaplara göre asgari ücretin açlık sınırının altına düşeceği tarihi paylaştı. Demirtaş bir kullanıcının "17 bin lira az para mı herkes rahat geçinir" şeklindeki yorumuna da ilginç bir yanıt verdi.

Yeni asgari ücret için Özgür Demirtaş'tan ilk yorum: Nisan ayı gibi açlık sınırının altına düşecek

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücret kararını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Işıkhan kararla çalışanları enflasyona ezdirmediklerini belirtirken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise 18 bin lira talep ettiklerini ve karara şerh koyduklarını açıkladı.

"NİSAN AYI GİBİ..."

Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle rağbet gören Prof. Dr. Özgür Demirtaş da asgari ücretle ilgili ilk yorumunu yaptı. Demirtaş paylaşımında "Asgari ücret açıklandı. Yaptığım hesaplara göre Nisan ayı gibi açıklanan ücret açlık sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek. İşte bu yüzden enflasyon ile mücadele çok önemli." ifadelerini kullandı.

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"AHMET'TEN PARA İSTEYEBİLİRSİNİZ"

Demirtaş bir sosyal medya kullanıcısının "Sen de az bir ekonomi biliyorsun diye milleti yanlış yönlendirme. 17000 tl az para mı? İdareli harcayan herkes çok rahat geçinir." şeklindeki yorumuna ise "Ahmet'ten para isteyebilirsiniz" ifadeleriyle yanıt verdi.
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asgari ücret Özgür Demirtaş
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