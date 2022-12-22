Yeni asgari ücret ne zaman, hangi ayda yatacak? Zamlı asgari ücret Ocak'ta mı, Şubat'ta mı verilecek? İşte ödeme tarihi

Yeni asgari ücret bugün belli olacak. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında son toplantısını da gerçekleştirdi. Yeni rakamın artık açıklanması bekleniyor. Peki, Yeni asgari ücret ne zaman, hangi ayda yatacak? İşte 2023 zamlı asgari ücretin ödeme tarihi...

TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ 9 BİN LİRA

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "40 senedir araştırma yapılıyor. Yoksulluk, açlık bununla ilgili. Uzman arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Ayın 1'inde açlık sınırı 7785 lira, yoksulluk 10 bin lira. Türk-İş'in teklifi 9 bin lira" dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN?

2023 asgari ücret rakamı bugün açıklanacak. Yeni oranın belli olmasıyla birlikte zamlı asgari ücretin Şubat ayında yatırılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

