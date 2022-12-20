FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. YENİ ASGARİ ÜCRET ne zaman yatacak? 2023 zamlı asgari ücret hangi ay verilecek? Bu detaya dikkat

YENİ ASGARİ ÜCRET ne zaman yatacak? 2023 zamlı asgari ücret hangi ay verilecek? Bu detaya dikkat

20.12.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamlı asgari ücretin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Asgari ücret toplantısı canlı yayını yoğun ilgi görüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14:00’te son toplantısı için bir araya geldi. İlk toplantı 7 Aralık’ta, ikinci toplantı ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilmişti. Toplantının sona ermesinin ardından rakamın duyurulması bekleniyor. Peki, Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret hangi ay verilecek?

YENİ ASGARİ ÜCRET ne zaman yatacak? 2023 zamlı asgari ücret hangi ay verilecek? Bu detaya dikkat

Yeni asgari ücretin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Asgari ücret 2023 zammı için heyecan giderek artıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam kararını netleştirmek için bugün toplandı. İlk iki toplantının ardından 20 Aralık'ta üçüncü kez bir araya gelindi. Asgari ücretin ne kadar olacağının bu toplantının ardından duyurulması bekleniyor. İşte zamlı asgari ücretin yatacağı tarih hakkında detaylar

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışanlar bir ay çalışmanın ardından maaş aldıkları için zamlı asgari ücretin ocak ayının sonunda hesaplara yatırılması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda 2023 asgari ücret rakamı üzerinde işçi ve işveren kesimlerinin uzlaşması bekleniyor. Milyonlarca kişide heyecan yaratan açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yapmıştı. Bakan Bilgin kritik toplantıyı işaret ederek "İnşallah uzlaşma noktasını buluruz, değerlendireceğiz ve bir karara varacağız." diye konuşmuştu

asgar

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

asgari-ücret-2023

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dev ihale sonuçlandı! İşte kazanan firmaDev ihale sonuçlandı! İşte kazanan firma
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama...Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama...
Akaryakıta çifte indirim! Hem benzin hem motorinAkaryakıta çifte indirim! Hem benzin hem motorin
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret

En Çok Okunan Haberler

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!

Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

Asgari ücret zammı öncesi akın ettiler! 'Rakam belli olur olmaz fiyatlar artacak'

Asgari ücret zammı öncesi akın ettiler! 'Rakam belli olur olmaz fiyatlar artacak'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.