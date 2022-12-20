YENİ ASGARİ ÜCRET ne zaman yatacak? 2023 zamlı asgari ücret hangi ay verilecek? Bu detaya dikkat

Yeni asgari ücretin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Asgari ücret 2023 zammı için heyecan giderek artıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam kararını netleştirmek için bugün toplandı. İlk iki toplantının ardından 20 Aralık'ta üçüncü kez bir araya gelindi. Asgari ücretin ne kadar olacağının bu toplantının ardından duyurulması bekleniyor. İşte zamlı asgari ücretin yatacağı tarih hakkında detaylar

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışanlar bir ay çalışmanın ardından maaş aldıkları için zamlı asgari ücretin ocak ayının sonunda hesaplara yatırılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda 2023 asgari ücret rakamı üzerinde işçi ve işveren kesimlerinin uzlaşması bekleniyor. Milyonlarca kişide heyecan yaratan açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yapmıştı. Bakan Bilgin kritik toplantıyı işaret ederek "İnşallah uzlaşma noktasını buluruz, değerlendireceğiz ve bir karara varacağız." diye konuşmuştu

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.



