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Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

28.09.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni asgari ücret zammı yeni yıla kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında 5 bin 500 TL'ye yükseltilen asgari ücret zammı hakkında tahminler de yapılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte detaylar...

Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

Milyonlarca işçi ve işveren yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Son açıklanan verilere göre Ağustos ayı enflasyon oranında yüzde 1,46 oranında artış yaşanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklamaları gelirken, 2022 yılının son 6 aylık enflasyon farkına göre 2023 yılı asgari ücretinin de belirlenmiş olacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konu hakkında "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." şeklinde konuştu.

"ARALIK AYINDA YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de yeni asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar geldi. Aralık ayı hakkında konuşan Bakan Bilgin; "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık." ifadelerini kullandı.

2023 YILI YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471 TL, net 5500,35 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ara zammı sonrası asgari ücrete yüzde 10 ila 20 arasında zam gelmesi durumunda yeni asgari ücretin 7 bin - 7 bin 500 TL seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.

Ayrıca yıl sonu enflasyon oranı TCMB beklentisi doğrultusunda gelirse, 2023 senesinde yeni asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olabileceği öngörülüyor.

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