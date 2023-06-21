Yeni asgari ücret zammı sonrası TÜRK-İŞ’ten dikkat çeken sözler! 11.402 TL olarak açıklanmıştı: Gelen ilk teklif bakın hangi rakammış…

Asgari ücret zammı için beklenen açıklama dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3 kez toplanması ve tarafların 3’lü mutabakat sağlaması ile net asgari ücret 11.402 TL olarak duyuruldu. Yeni asgari ücret rakamı belli olurken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Habertürk TV’de açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, asgari ücret görüşmelerinde bulunmalarının bir anlamının olmadığını ifade etti. Ayrıca Bakan Işıkhan’a masada olmalarının bir anlamı olmadığını ilettiklerini de söyleyen Atalay, “Sendikanın olduğu yerde asgari ücretli olmaz. İkramiye olur, yemek parası olur. Benim 1 milyon 300 binin üzerinde resmi üyem var. Bizim elimizde yetki yok. Tek yetkim masaya oturup, oturmamam. 45 kere olmuş, masaya 5 kere oturmuşum. İmzalanmış, asgari ücret yürürlüğe girmiş” şeklinde açıklamada bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE PAZARLIK YOK

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısının akşamında Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Oradaki görüşmenin detaylarına ilişkin de bilgilendirmede bulunan TÜRK-İŞ Başkanı şunları kaydetti:

“Gelinen teklif 11 bin liraydı. 'Ben 11 bin liraya gelmem' dedim.

Cumhurbaşkanımızdan randevu istedim. AK Parti Genel Merkezi'ne gittim. Durumu anlattım. Bu parayı işveren veriyor. Büyük firmalarda problem yok. Ama bunun 3 kişi, 2 kişi, 5 kişi çalışan yerler. Terzi, kuaför. Şimdi 'Bana 3 kişinin maliyeti 50 bin lira, bunu ödeyemem' diyor. Ben dolar üzerinden konuşmam, TL ile konuşurum. Ben inanmadığım, kafama yatmayan hiçbir işi yapmam. Sayın Cumhurbaşkanımızla pazarlık falan yapmadım. Sayın Bakan 500 dolara karşılık gelecek rakam olsun demişti. Bugün 16-17 dolar eksik bir tablo oldu. Geldiğimiz noktada 483 dolar oldu. Yarın faiz indiği zaman 500 dolar olacak. Yani söylenene yakın anlaşma olmuş. Bu rakam yeterli mi, değil, mükemmel mi, değil, davul zurna çalınır mı değil. Ama ülke şartlarında bu başlangıç ücreti. Dolar üzerinden asgari ücret görüşmeleri başladığından bu yana en yüksek rakam bu. Yeterli mi, tabii ki değil.”



