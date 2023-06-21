FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Enflasyon farkı ve refah payı ile yeni hesap! Temmuz öncesi maaş tablosu değişti: Ortalama 17 bin liraya yükseliyor...

MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Enflasyon farkı ve refah payı ile yeni hesap! Temmuz öncesi maaş tablosu değişti: Ortalama 17 bin liraya yükseliyor...

20.06.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 zammı belli oldu. Şimdi ise tüm gözler 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları sonrası memur ile emekli maaşı zammı oranlarına çevrildi. Kurban Bayramı sonrası kısa süre içerisinde açıklanması planlanan yeni emekli ve memur maaşları için Merkez Bankası çok kritik bir veri açıkladı. Memur maaş zammı enflasyon farkı ile yüzde 20 seviyesini aşamadı. İşte Merkez Bankası verisi ile SGK, Bağ-Kur,memur emeklisi ve memurlar için yeni maaş tablosu...

MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Enflasyon farkı ve refah payı ile yeni hesap! Temmuz öncesi maaş tablosu değişti: Ortalama 17 bin liraya yükseliyor...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kararın işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla alındığını belirtti. Asgari ücret 2023 zammı belli olurken gözler Kurban Bayramı sonrasında açıklanacak memur zammı ile emekli zammı oranlarına çevrildi. En düşük memur maaşları 22 bin TL seviyesine yükseltilecek. Buradaki artış en düşük rakamın üzerinde aylık alanlara da kademeli olarak yansıtılacak. 6 aylık enflasyon oranı ile emkeli ve memur maaş zammı refah payı dahil belli olacak. İşte zamlı maaş tablosunda son durum…

İlginizi Çekebilir

Net asgari ücret 11.402 TL oldu!

Net asgari ücret 11.402 TL oldu!

 Emeklilere müjde! Promosyon ödemeleri yeniden güncellenecek

Emeklilere müjde! Promosyon ödemeleri yeniden güncellenecek

 Asgari ücret zammı sonrası belli oldu! Evde bakım maaşı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı...

Asgari ücret zammı sonrası belli oldu! Evde bakım maaşı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı...

 Ergün Atalay, 500 dolar sorusuna böyle yanıt verdi: 'Mükemmel olmasa da...'

Ergün Atalay, 500 dolar sorusuna böyle yanıt verdi: 'Mükemmel olmasa da...'

 Kamu çalışanları için ilave tediye! En az 3.100 TL ödeme yapılacak

Kamu çalışanları için ilave tediye! En az 3.100 TL ödeme yapılacak

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NETLEŞİYOR

Kurban Bayramı sonrasında TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu duyurması ile refah payı hariç SGK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı belli olacak. TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz saat 10.00'da açıklayacak.

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM DÜZENLEMESİ MECLİS’E GELİYOR

Yine bayramın hemen ardından ise Meclis emekliye zam ve memur maaş zammı için düzenlemeleri görüşecek. En düşük maaşlar için yapılacak düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek ve Genel Kurul'da oylanarak yasalaşma süreci olacak. Ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

1 (144)

Emekliye zam düzenlemesi geliyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak. Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.

7 bin 500-10 bin,
10 bin-15 bin,
15 bin-20 bin ve
20 bin üzerine kademeli olaram emekli zammı belirlenecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI İÇİN 4 AŞAMALI ZAM PLANI

Evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11.848 liradan yüzde 85,69 oranında artışla net 22 bin TL düzeyine çıkacak. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak.

Memur ve memur emeklisi maaşları belirlendikten sonra meslek meslek maaşlara ince ayar verilecek. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı, refah payı ve kademeli zam ile yeni maaşlar belli olacak.

1 (143)

MERKEZ BANKASI’NDAN 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Milyonlarca kişi Temmuz zammı oranlarının ne olacağını merak ederken son kritik veri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan geldi. 6 aylık enflasyon oranı için ipucu niteliğinde sayılan Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı. Bu kapdamda ekonomistler Haziran ayı için yüzde 2,81 enflasyon tahmininde bulundu. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda refah payı hariç SGK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon rakamları tahmini olarak netleşti.

Buna göre;

  • 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ : 18,50
  • 6 AYLIK SGK-BAĞKUR ZAMMI : 18,50
  • 6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI : 10,31
  • 6 AYLIK MEMUR ZAMMI : 16,31

REFAH PAYI İLE YÜZDE 45 ZAM TAHMİNİ

Kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. TCMB'nin Temmuz zammı öncesi son anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 40 olursa ek zam yüzde 23,69, yüzde 45 olursa ek zam 28,69 olacak.

3

2

1

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE OLACAK?

En düşük memur maaşı yüzde 85'i aşan artışla 11 bin 848 liradan 22 bin lira bandına yükselecek. Bu artış aynı oranda memur emeklisine de yansıyacak. Bu rakam da 14 bin 670 liranın üzerinde olacak. Bu rakamın altında kalan memur emeklisi maaşları yine bu düzeye yükselecek. Bunun dışında diğer birçok emekli memurun maaşının 17 bin lira bandına çıkacağı göze çarpıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret zammı sonrası ortaya çıktıAsgari ücret zammı sonrası ortaya çıktı
Emekli ve memur zammı için son veri!Emekli ve memur zammı için son veri!
Merkez Bankası faiz kararı kredileri beklemeye aldı!Merkez Bankası faiz kararı kredileri beklemeye aldı!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Memur Zam emekli

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Taksim'in göbeğinde korkunç olay! Lüks otelin balkonunda asılı bulundu

Taksim'in göbeğinde korkunç olay! Lüks otelin balkonunda asılı bulundu

Moody's'ten Merkez Bankası için faiz tahmini! Oran verdi...

Moody's'ten Merkez Bankası için faiz tahmini! Oran verdi...

Otomobil almak isteyenlere kötü haber! "2024 sonuna kadar..."

Otomobil almak isteyenlere kötü haber! "2024 sonuna kadar..."

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Emeklilere müjde! Promosyon ödemeleri yeniden güncellenecek

Emeklilere müjde! Promosyon ödemeleri yeniden güncellenecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.