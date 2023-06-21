MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Enflasyon farkı ve refah payı ile yeni hesap! Temmuz öncesi maaş tablosu değişti: Ortalama 17 bin liraya yükseliyor...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kararın işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla alındığını belirtti. Asgari ücret 2023 zammı belli olurken gözler Kurban Bayramı sonrasında açıklanacak memur zammı ile emekli zammı oranlarına çevrildi. En düşük memur maaşları 22 bin TL seviyesine yükseltilecek. Buradaki artış en düşük rakamın üzerinde aylık alanlara da kademeli olarak yansıtılacak. 6 aylık enflasyon oranı ile emkeli ve memur maaş zammı refah payı dahil belli olacak. İşte zamlı maaş tablosunda son durum…

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NETLEŞİYOR

Kurban Bayramı sonrasında TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu duyurması ile refah payı hariç SGK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı belli olacak. TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz saat 10.00'da açıklayacak.

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM DÜZENLEMESİ MECLİS’E GELİYOR

Yine bayramın hemen ardından ise Meclis emekliye zam ve memur maaş zammı için düzenlemeleri görüşecek. En düşük maaşlar için yapılacak düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek ve Genel Kurul'da oylanarak yasalaşma süreci olacak. Ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Emekliye zam düzenlemesi geliyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak. Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.

7 bin 500-10 bin,

10 bin-15 bin,

15 bin-20 bin ve

20 bin üzerine kademeli olaram emekli zammı belirlenecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI İÇİN 4 AŞAMALI ZAM PLANI

Evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11.848 liradan yüzde 85,69 oranında artışla net 22 bin TL düzeyine çıkacak. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak.

Memur ve memur emeklisi maaşları belirlendikten sonra meslek meslek maaşlara ince ayar verilecek. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı, refah payı ve kademeli zam ile yeni maaşlar belli olacak.

MERKEZ BANKASI’NDAN 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Milyonlarca kişi Temmuz zammı oranlarının ne olacağını merak ederken son kritik veri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan geldi. 6 aylık enflasyon oranı için ipucu niteliğinde sayılan Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı. Bu kapdamda ekonomistler Haziran ayı için yüzde 2,81 enflasyon tahmininde bulundu. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda refah payı hariç SGK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon rakamları tahmini olarak netleşti.

Buna göre;

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ : 18,50

6 AYLIK SGK-BAĞKUR ZAMMI : 18,50

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI : 10,31

6 AYLIK MEMUR ZAMMI : 16,31

REFAH PAYI İLE YÜZDE 45 ZAM TAHMİNİ

Kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. TCMB'nin Temmuz zammı öncesi son anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 40 olursa ek zam yüzde 23,69, yüzde 45 olursa ek zam 28,69 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE OLACAK?

En düşük memur maaşı yüzde 85'i aşan artışla 11 bin 848 liradan 22 bin lira bandına yükselecek. Bu artış aynı oranda memur emeklisine de yansıyacak. Bu rakam da 14 bin 670 liranın üzerinde olacak. Bu rakamın altında kalan memur emeklisi maaşları yine bu düzeye yükselecek. Bunun dışında diğer birçok emekli memurun maaşının 17 bin lira bandına çıkacağı göze çarpıyor.

