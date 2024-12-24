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Yeni asgari ücrete CHP'den ilk tepki: "Gök kubbeyi başınıza yıkacağız. Size bu iktidarı da dar edeceğiz"

24.12.2024 21:29
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Yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasına ardından CHP'den ilk tepkiler geldi. CHP lideri Özel, yaptığı paylaşımda " Ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar." ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de Meclis'te yaptığı konuşmada asgari ücretle ilgili sert sözler sarf etti. Emir, "Asla kabul etmiyoruz. Gök kubbeyi başınıza yıkacağız. Size bu iktidarı da dar edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yeni asgari ücrete CHP'den ilk tepki: "Gök kubbeyi başınıza yıkacağız. Size bu iktidarı da dar edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni asgari ücretle ilgili ilk açıklama geldi. X hesabından paylaşım yapan Özel "Milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler." dedi.

"İŞÇİ SINIFINI ÜRETİMDEN GELEN GÜCÜNÜ KULLANMAYA DAVET EDİYORUM"

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir.

Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar.

Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."

"BİZ BU RAKAMI KABUL ETMEYECEĞİZ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada sert sözler sarf etti.

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''Biz bu rakamı asla kabul etmeyeceğiz, milyonlar kabul etmeyecek. Ülkemizdeki ücretlilerin yüzde 60'ı asgari ücrettir. Tüm çalışan kesimleri olumsuz etkileyecek bir rakamdır. Biz bu asgari ücreti kabul etmeyeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Gök kubbeyi başınıza yıkacağız. Size bu iktidarı da dar edeceğiz." dedi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Özgür Özel CHP
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