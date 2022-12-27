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Yeni bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak? 2023 bedelli askerlik ücretleri 150 bin TL mi olacak?

27.12.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlik ücretleri yeni yıla sayılı zaman kala vatani görevini bedelli olarak yerine getirmeyi planlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Asgari ücretin açıklanmasıyla yeni yılda memur, emekli maaşlarıyla beraber bedelli askerlik ücreti gibi ödemelerin miktarının yükselmesi bekleniyor. Peki yeni bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak? 2023 bedelli askerlik ücretleri 150 bin TL mi olacak? İşte detaylar...

Yeni bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak? 2023 bedelli askerlik ücretleri 150 bin TL mi olacak?

Bedelli askerlik ücretinin 150 bin TL civarında olabileceği iddia edilmişti. Bedelli askerlik yapmayı planlayanların gündeminde, yeni yılda bedelli askerlik ücretleri yer aldı. Bilindiği üzere bu senen ikinci yarısında yapılan artış ile beraber bedelli askerlik ücreti olarak 80 bin 72 TL talep edilmişti. Peki yeni bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak? 2023 bedelli askerlik ücretleri 150 bin TL mi olacak? İşte detaylar...

Yeni bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak? 2023 bedelli askerlik ücretleri 150 bin TL mi olacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücretinin net olarak belli olması için TÜİK enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyonunun, 3 Ocak 2023 saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyon oranının belli olmasıyla 2022'nin son 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve yapılacak değerlendirmelerin ardından maaşlar, aylıklar, ödemeler belli olacak. Bununla birlikte bedelli askerlik ücretinin de belli olması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK 150 BİN TL Mİ OLACAK?

Yeni zamla birlikte bedelli askerlik ücretinin 150 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Yeni bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak? 2023 bedelli askerlik ücretleri 150 bin TL mi olacak?

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, ekonomik meseleler nedeniyle bedelli askerliğe başvuruların azaldığını ifade ederken bir yandan da, enflasyonun yükseleceği ve ücretin daha da artacağı beklentisinin bedelli başvurularını artırdığını belirtti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

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