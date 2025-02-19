'Yeni bir döneme girildi' Asgari ücret masaya yatırılacak! Harekete geçtiler

HAK-İŞ, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücreti tüm yönleriyle masaya yatırmak için harekete geçti. Konfederasyon, 2025 yılı için net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin, sosyal taraflar ve akademisyenlerce tartışılacağı bir sempozyum düzenleyecek.

TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINACAK

Sempozyumda, "Hukuki boyutuyla asgari ücret", "Ekonomik ve sosyal boyutuyla asgari ücret düzenlemeleri" ve "Asgari ücretin tespiti ve demokratik temsil" başlıklı oturumlarla, asgari ücret tüm yönleriyle ele alınacak.

"GEÇİM ÜCRETİNE DÖNÜŞTÜ"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, sempozyumla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, minimum ücret olması gereken asgari ücretin zaman içerisinde geçim ücretine dönüştüğüne dikkati çekerek, Türkiye'de çalışanların yarısına yakının asgari ücret ya da asgari ücrete komşu ücretle çalıştığını söyledi.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN YAPISINDA SORUN VAR"

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artışın yetersiz olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Sempozyumda, mevcut asgari ücret rakamı başta olmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun antidemokratik yapısı, asgari ücretlilerin durumu ve asgari ücretin diğer ücretler üzerindeki etkisi gibi tüm başlıklar konunun sosyal tarafları ve akademisyenlerce tartışılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısında ciddi sorun var. 50 yıldır bu sorunu çözemedik"

"ARTIK BU KONUDA YENİ BİR DÖNEME GİRİLDİ"

Arslan "Komisyonda çalışanları temsil eden TÜRK-İŞ, bu yapının sağlıklı bir asgari ücret belirleyemeyeceğini ifade ederek çekildi. Artık bu konuda yeni bir döneme girildi. Düzenleyeceğimiz sempozyumda tüm bunları konuşacağız" ifadelerini kullandı. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır