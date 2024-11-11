Yeni bir sigorta kolu geliyor! Almanya'da 28 yıldır var... İsa Karakaş açıkladı: 'Bakım sigortası' yaşlılıkta çare olacak

Okul hayatının geçmiş döneme göre uzaması, evlilik yaşının ilerlemesi, kariyer planlaması derken Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri de nüfus artışındaki düşüş oldu. Ekonomik etkenlerin de dahil olduğu çarkta, Türkiye'deki nüfus artışı eski hızını göstermiyor.

TÜİK AÇIKLADI! NÜFUS ARTIŞI DÜŞÜYOR

Yaşam süresi kadınlarda 82 erkeklerde 76 olurken ileri yaş düzeyinde olan nüfus artışı devam ediyor. 2022 yılına bakıldığında yıllık nüfus artış hızı binde 7,1 iken, 2023 yılında binde 1,1 oldu. Nüfusun yaşlanması ise sosyal güvenlik sistemine ağır darbeler vuruyor.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında bu konuya değinen SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, "Orta Vadeli Program, Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Programı dâhil olmak üzere tüm plan ve programlarda “Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası”nın ihdas edilmesine öncelik vermektedir. Keza ülkemiz açısından hem hızla yaşlanan ve bakıma muhtaç kalacak olan vatandaşlarımız açısından hem de sosyal güvenlik sistemimiz düşünülerek şimdiden tedbir olarak hayati öneme sahip olan bu yeni bir sigorta kolu olmazsa olmaz bir zorunluluk hâline gelmiştir" dedi.

DÜNYA DEĞİŞİYOR

Şehirleşmenin artması, göç edilmesi, üretim ve çalışma düzeninde yaşanan değişiklikler aile bağlarının zayıflamasına neden oldu. Bakım gereken yaşlı ve engelli sayısının artması ve aile bireylerinin bakımı üstlenmek istememesi ile yeni sorunlar açığa çıktı.

Hükümet, bakıma ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni bir sigorta öngörüyor. 'Bakım Sigortası' olarak öngörülen yeni sigortada belli bir plan ve programa dayalı olacak.

ALMANYA'DA 28 YILDIR BAKIM SİGORTASI VAR

Hızlı nüfus yaşlanması yaşayan Almanya'da ise bu bakım sigortası konusu 28 yıl önce açılmış ve geliştirilmişti. Alman Bakım Sigortası çalışan ve işverenlerden alınan primlerle birlikte devletin katkısı da söz konusudur.

Alman Bakım Sigortası çalışan ve işverenlerden alınan primlerle birlikte devletin katkısı da söz konusudur.

ÖZEL SEKTÖR DE ADIM ATABİLİR

Bakım hizmetlerinin sadece kamuya ait bakımevleriyle yürütülmesi söz konusu değildir. Bunların yanı sıra özel sektör girişimcilerinin işletecekleri kurumlar da bu hizmeti verebilir.