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Yeni bir zam daha geliyor! Köprü ve otoyol ücretlerinin tarifesi tamamen değişiyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.01.2025 07:53
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Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceğini duyurmuştu. Araç sahipleri zammın ne kadar olacağını merak ederken özel bir banka zam tablosunu internet sitesinden paylaştı. işte detaylar...

Yeni bir zam daha geliyor! Köprü ve otoyol ücretlerinin tarifesi tamamen değişiyor

Her bir kaleme zam gelirken araç sahipleri köprü ve otoyol ücretlerine ne kadar zam geleceğini merak ediyordu. Milyonların yakından takip ettiği zam öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir canlı yayında köprü ve otoyol ücretlerine önümüzdeki günlerde zam geleceğini açıklamıştı.

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KÖPRÜ VE OTOYOLLARA GELECEK ZAM SIZDIRILDI

Araç sahipleri zam oranının ne kadar olacağını merak ederken özel bir banka 2025 yılında zamlı köprü ve otoyol ücretlerini blog sayfasındaki yazısında paylaştı. Bankanın belirttiği zam oranına göre köprü ve otoyollardan geçiş ücreti yüzde 43,93 oranında zamlanacak.

İşte özel bankanın blog sayfasında yaptığı paylaşıma göre, 2025 yılında köprü ve otoyolların zamlı bedelleri:

Osmangazi Köprüsü: 798 TL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 47,5 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47,5 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 100 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 842 TL

araç-trafiği

İşte 2025 yılı itibarıyla güncel otoyol geçiş ücretleri:

Ankara-Niğde otoyolu: 590 TL

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu: 1971 TL

İzmir-Aydın otoyolu: 57,5 TL

İzmir-Çeşme otoyolu: 41 TL

Anadolu otoyolu: 269 TL

Avrupa otoyolu: 133 TL

Çukurova otoyolları: 80 TL ve 156 TL

Kuzey Çevre otoyolu: 431 TL

Kuzey Marmara Avrupa otoyolu: 172 TL

Kuzey Marmara Anadolu otoyolu: 403 TL

Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu: 230 TL

Malkara-Çanakkale otoyolu: 785 TL

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
otoyol köprü geçiş ücreti zam
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