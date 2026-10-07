Yeni çalışma modelleri geliyor: Tek tek inceleniyor! Kurallar değişiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlıktaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda, "Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri" gündemiyle toplandı.

Toplantıda, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) da yer verilen yeni nesil çalışma modelleri değerlendirildi.

Bakan Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin iş gücü piyasalarında hayata geçirilen politikalarla son dönemde önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek, işsizlik oranının, yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini, son açıklanan ağustos verisinde yüzde 7,8'e gerilediğini ve genç işsizlik oranının da yüzde 13'e düştüğünü anımsattı.

Bu olumlu tabloyu ileriye taşımak ve işsizliği daha aşağıya çekmek için yeni politika araçlarını devreye aldıklarını aktaran Işıkhan, "Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak en önemli hedeflerimizden bir tanesidir." değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankasının 2025 yılı 3. Enflasyon Raporu'nun da çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırma konusunda önemli tespitler ortaya koyduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Raporda, potansiyel iş gücünün heterojen bir yapıya sahip olduğu ve farklı demografik grupların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanacak iş gücü politikalarının katılım oranını artırabileceğine vurgu yapılıyor. Kadın istihdamını hedeflediğimiz İş Pozitif ve özellikle genç istihdamını desteklediğimiz Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) gibi programlar aracılığıyla bu konuda önemli adımlar attık. Aktif iş gücü hizmetlerimiz aracılığıyla tüm çalışanlarımıza odaklanan politikalarımıza devam ediyoruz. Amacımız, tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil, farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır. Bizim yeni nesil çalışma modellerine ilişkin çalışmalarımızın temelinde de bu anlayış yatmaktadır."

"AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ ÇALIŞMA MODELLERİNİ İNCELİYORUZ"

Işıkhan, bu yaklaşımın, Orta Vadeli Program'la da doğrudan örtüştüğüne işaret ederek "OVP'de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ve özellikle kadınlar ile gençlerin iş gücüne katılımlarının artırılması gibi önemli alanlara yönelik politikaların geliştirilmesi öngörülmüştür." ifadesini kullandı.

İş gücü piyasasını yalnızca işsizlik oranından ibaret görmediklerini bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"İş gücünün niteliğini, potansiyel iş gücünü ve farklı demografik grupların iş gücü piyasasındaki durumunu daha iyi izlememiz gerekiyor. Üzerinde çalıştığımız düzenlemelerde uluslararası uygulamaları da dikkate alıyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerini inceliyor, ülkemizin ihtiyaçları ile uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir çerçeve oluşturmaya gayret ediyoruz. Elbette bugün burada, bu toplantıda farklı görüşlerin ve eleştirilerin ortaya konulmasını da bekliyoruz. Bunların her birini çalışmamızı geliştirecek önemli katkılar olarak değerlendirmekteyiz. Amacımız, Türkiye Yüzyılına yakışan bir çalışma hayatını inşa ederken her zaman yaptığımız gibi ihtiyaçlarımızı, risklerimizi ve çözüm seçeneklerimizi siz değerli paydaşlarımız ile birlikte yakından istişare etmektir."

"MEVZUATIMIZI DAHA AÇIK, ÖNGÖRÜLEBİLİR VE UYGULANABİLİR HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

İşverenlerin değişen koşullara uyum sağlaması ile çalışanların hak ve güvencelerinin korunmasını birbirinin alternatifi olarak görmediklerini kaydeden Işıkhan, konuşmasında, "Bu kapsamda, çalışma hayatımızın güncel ihtiyaçları doğrultusunda bazı başlıklarda mevzuatımızı daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadesine yer verdi.

Işıkhan, güçlü bir iş gücü piyasasının, hakları koruyan, istihdamı artıran, üretkenliği ve rekabet gücünü destekleyen ve sosyal diyaloğu güçlendiren bir anlayışla mümkün olduğuna inandığını belirterek, toplantının, çalışma hayatı başta olmak üzere somut, hakkaniyetli, dengeli ve uygulanabilir sonuçlara vesile olmasını diledi.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, işveren kesimini temsilen ise TİSK temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır