Yeni doğan bebekler için emzirme ödeneği desteği! Emzirme ödeneği nedir? Emzirme ödeneğinin şartları nelerdir?

Emzirme ödeneği temelde yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak verilen sosyal bir yardımdır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortalı olarak bildirilen anneler ve eşleri sigortalı olarak çalışmayan babalar emzirme ödeneğini hakkını kullanabilir. Peki emzirme ödeneği kimlere verilir? Emzirme ödeneği şartları nelerdir? Emzirme ödeneği başvurusu nasıl yapılır? 2020 emzirme ödeneği ne kadardır? Emzirme ödeneğine ilişkin merak edilen detaylar...

EMZİRME ÖDENEĞİ NEDİR? EMZİRME ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Emzirme ödeneği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla kadın sigortalılara ve sigortalı eşlerine tanınan özel bir haktır. Emzirme ödeneğinden doğum yapması halinde sigortalı kadın ve sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkekler yararlanabilir. Emzirme ödeneğinden faydalanmak isteyen kadın ya da erkeklerin SGK’ya hizmet akdine (4A) veya kendi adına ve hesabına (4B) bağlı olarak bildirilmesi gerekir. Kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince emzirme ödeneği bağlı oldukları kurum üzerinden yapılır.