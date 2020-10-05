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Yeni doğan bebekler için emzirme ödeneği desteği! Emzirme ödeneği nedir? Emzirme ödeneğinin şartları nelerdir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.10.2020 11:24 | Son Güncelleme

Genç nüfusun desteklenmesi, anne ve yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması adına devlet yardımları verilir. Başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere pek çok kurum anne ve yeni doğan bebekleri destekler. Anne ve yeni doğan bebeklere yönelik olarak verilen yardımların başında emzirme ödeneği yer alır. İşte emzirme ödeneğine dair detaylar...

Yeni doğan bebekler için emzirme ödeneği desteği! Emzirme ödeneği nedir? Emzirme ödeneğinin şartları nelerdir?

Emzirme ödeneği temelde yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak verilen sosyal bir yardımdır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortalı olarak bildirilen anneler ve eşleri sigortalı olarak çalışmayan babalar emzirme ödeneğini hakkını kullanabilir. Peki emzirme ödeneği kimlere verilir? Emzirme ödeneği şartları nelerdir? Emzirme ödeneği başvurusu nasıl yapılır? 2020 emzirme ödeneği ne kadardır? Emzirme ödeneğine ilişkin merak edilen detaylar...

EMZİRME ÖDENEĞİ NEDİR? EMZİRME ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Emzirme ödeneği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla kadın sigortalılara ve sigortalı eşlerine tanınan özel bir haktır. Emzirme ödeneğinden doğum yapması halinde sigortalı kadın ve sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkekler yararlanabilir. Emzirme ödeneğinden faydalanmak isteyen kadın ya da erkeklerin SGK’ya hizmet akdine (4A) veya kendi adına ve hesabına (4B) bağlı olarak bildirilmesi gerekir. Kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince emzirme ödeneği bağlı oldukları kurum üzerinden yapılır.

EMZİRME ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

Emzirme ödeneğinin şartları Sosyal Güvenlik Kurumu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde belirlenmiştir. Sigortalı kadın ve sigortalı olmayan eşinin doğum yapması durumunda erkeğe emzirme ödeneğinin verilebilmesi için koşullar şekillendirilmiştir.

  • Doğumun canlı olarak gerçekleşmesi,
  • Hizmet akdine bağlı olarak (4A) sigortalı çalışanların adına doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi ödenmesi,
  • Kendi adına ve hesabına (4B) bağlı olarak sigortalı çalışanların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi ödemesi, genel sağlık sigortası primi dahil olmak üzere herhangi bir prime ilişkin borcun bulunmaması şarttır.

EMZİRME ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?EMZİRME ÖDENEĞİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Emzirme ödeneği başvurusunun doğumun gerçekleştiği 5 yıl içinde iletilmesi gerekir. Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların söz konusu yardımdan yararlanmak için SGK’ya dilekçe verme şartı ortadan kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği raporunun sistemde yer almasından sonra otomatik olarak ödeme yapılır.

2020 EMZİRME ÖDENEĞİ NE KADARDIR?

2019 yılı için emzirme ödeneğinin miktarı 180 TL olarak belirlenmiştir. Sigortalı kadın ve sigortalı olmayan eşinin doğum yapması durumunda erkeğe 2020 yılında emzirme ödeneği olarak 202 TL verilir.

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