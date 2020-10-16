Yeni dönem başlıyor! Artık bir masa ve bir sandalye ile emlakçılık yapılamayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, oluşturulacak sisteme ilişkin bilgiler verirken, düzenlemenin esas amaçlarını; emlakçılıkta hizmet kalitesini arttırmak ve kayıt dışı iş yapanları sektörün dışına çıkarmak olarak açıkladı. Geçen yıl neredeyse 390 milyar lira değerinde kayıtlı gayrimenkul satışı yapıldığının altı çizilirken, Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik; gayrimenkul danışmanlığında artık bir masa ve bir sandalye ile iş yapılamayacağını vurgulayarak, bundan sonra bu sektörde hizmet verenlerin belli başlı eğitimleri başarıyla geçmiş ve profesyonel bir şekilde çalışan insanlardan oluşacağını söyledi.

'KİMSE KAFASINA GÖRE DANIŞMANLIK YAPAMAYACAK'

Emlakçıların ve satış danışmanlarının, Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye 5) ve Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olmadan, bu sektörde hiçbir resmi iş yapamayacağına dair uyarılar büyük harflerle ifade edildi. Belgesiz kişilerin artık belge almak adına başvuru yapmak durumunda kaldıklarını ifade eden Çelik, “Gayrimenkul danışmanlarının artık bu saatten sonra ‘bir masa, bir sandalye’ devri bitti. Bundan sonra yetki belgesini almayan danışmanlar, bu işi yapamayacaklar. Belgesiz kişiler, ilan sitelerine giremeyecek, herhangi bir resmi işlem yapma hakkına sahip olmayacak. Artık gayrimenkul danışmanlığı işini mutlaka belgeli insanlar yapacak. Kişilerin, bu belgeyi almak için vergi kaydı yaptırmaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıt olmaları ve bizim meslek odamız olan Emlak Komisyoncuları Odası’na kayıt olmaları lazım. Yetki belgesinin alınması gerekiyor. Yönetmeliğe göre yüz saatlik bir eğitim sürecimiz başlayacak. Bu yüz saatlik eğitim programı da bitirildikten sonra belge teslim edilir. Kişi, bunun ardından görevine başlayabilir” şeklinde konuştu.

