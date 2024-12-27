FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yeni dönem başlıyor! Bakan duyurdu... Hepsinde ücretsiz olacak, ilk uygulama o ilde

Yeni dönem başlıyor! Bakan duyurdu... Hepsinde ücretsiz olacak, ilk uygulama o ilde

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.12.2024 14:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gar ve istasyonlarda ücretsiz internet hizmeti sunacaklarını duyurdu. Uygulamanın ilk olarak Ankara Garı ve Eryaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda başlayacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, hizmetin tüm gar ve istasyonlarda yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Yeni dönem başlıyor! Bakan duyurdu... Hepsinde ücretsiz olacak, ilk uygulama o ilde

Tren garlarında internet ücretsiz olacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde dijitalleşme vizyonu doğrultusunda önemli bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak ve demir yolu hizmetlerini modernize etmek amacıyla hayata geçirilen 'TCDD Wi-Fi Projesi' kapsamında, gar ve istasyonlarda ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti dönemi başlatacaklarını ifade etti.

TREN-GARLARINDA-INTERNET-UCRETSIZ-OLACAK_489226_144751

'YAYGINLAŞTIRILMASINI HEDEFLİYORUZ'

Projenin ilk etapta Ankara Garı ve Eryaman YHT Garı'nda pilot olarak uygulanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımızda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız, bu modern altyapı sayesinde güvenli ve hızlı bir internet erişimine kavuşacak. Ankara'da başlayacak hizmetin sırasıyla Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarında yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" dedi.

thumbs_b_c_f98ca7bff9f0ef1db4813660ebe73541

'YOLCULARIMIZIN VERİMLİ VAKİT GEÇİRMELERİNİ AMAÇLIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, projenin yalnızca internet erişimi sağlamaktan öte TCDD garlarını sosyal yaşam alanlarına dönüştürme hedefi de taşıdığını vurgulayarak, "Yolcularımız ve ziyaretçilerimiz, hızlı ve güvenli internet bağlantısıyla işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Özellikle iş, eğitim ve seyahat planlamaları için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulama ile garlarımızda bekleme sürelerini daha konforlu hale getirerek yolcularımızın bu alanlarda verimli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Dijitalleşen dünyaya ayak uyduruyor, ulaşım sektöründeki modernizasyon çalışmalarımızla vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, projenin Türkiye'nin dijitalleşme ve insan odaklı ulaşım stratejisine önemli bir katkı sağlayacağını işaret ederek, "Bu proje, bilgiye erişim imkanlarını artırarak vatandaşlarımızın dijital haklarını güçlendiriyor. Aynı zamanda TCDD'nin modern ve yenilikçi kimliğini pekiştiriyor. Bu tür projelerle hem zaman tasarrufu sağlanıyor hem de ekonomik hareketlilik destekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

thumbs_b_c_979940a98473c5ae657c2c752ffba7c0

'DİJİTAL YAŞAM ALANLARINA DÖNÜŞECEK'

Bu hizmetin TCDD garlarının yalnızca birer ulaşım noktası olmanın ötesine geçerek sosyal ve dijital yaşam alanlarına dönüşmesine katkıda bulunacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Bizim için önemli olan, vatandaşlarımızın her alanda en iyi hizmete ulaşmasını sağlamak. TCDD Wi-Fi Projesi, bu hedefler doğrultusunda atılmış stratejik bir adımdır. Projemizin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz" dedi. (DHA)

TREN-GARLARINDA-INTERNET-UCRETSIZ-OLACAK_489227_144751

Anahtar Kelimeler:
internet tren ulaştırma ve altyapı bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan 'Suriyeliler' talimatı: "Derhal yapın bunu"

Erdoğan'dan 'Suriyeliler' talimatı: "Derhal yapın bunu"

Halı saha maçında ortalık karıştı! Savcıya hakaret eden uzman çavuşa 5 ay hapis cezası verildi

Halı saha maçında ortalık karıştı! Savcıya hakaret eden uzman çavuşa 5 ay hapis cezası verildi

Tek tek satıyor! Habertürk ve Show TV'den sonra dev bir satış daha

Tek tek satıyor! Habertürk ve Show TV'den sonra dev bir satış daha

Verdiği ikramiye ile gündem olmuştu! Şimdi satış rekoru kırdı

Verdiği ikramiye ile gündem olmuştu! Şimdi satış rekoru kırdı

Asgari ücret tartışması sürüyor! Prof. Dr. Ersan Şen: "Kafamı mı buluyorsun? Ne içtin sen!"

Asgari ücret tartışması sürüyor! Prof. Dr. Ersan Şen: "Kafamı mı buluyorsun? Ne içtin sen!"

Yurt dışından getirilen telefon, bilgisayar televizyon için karar!

Yurt dışından getirilen telefon, bilgisayar televizyon için karar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.