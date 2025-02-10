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Yeni dönemde o grup hariç herkesin 1047 lira olan elektrik faturası 2016 lira olacak! Muaf tutulacaklar listesi belli oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.02.2025 10:24
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1 Şubat 2025 itibarıyla elektrik faturalarında yeni döneme geçildi. Yıllık toplam 5 bin kilovatsaati aşan tüketime sahip grupların 1047 olan elektrik faturası artık 2016 lira olacak. Ancak bu düzenlemeden etkilenmeyecek bazı gruplar da olacak. Camiler, cemevleri, şehit yakınları, gaziler, tarımsal faaliyetler, köy içme suları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) geçici barınma yerleri ve dernekler ile sağlık sorunları nedeniyle cihaza bağlı aboneler düzenlemeden muaf tutulacak.

Yeni dönemde o grup hariç herkesin 1047 lira olan elektrik faturası 2016 lira olacak! Muaf tutulacaklar listesi belli oldu

Elektrik faturalarındaki yeni dönem resmen başladı. Herkes yeni faturasının ne kadar geleceğini merak ederken düzenlemedeki bir detay dikkat çekti. Yeni düzenlemeye göre sağlık sorunları nedeniyle evde elektrikli cihaz ile yaşayan hastaların ikamet ettiği meskenler, elektrikte 1 Şubat'ta devreye giren yeni tarifeden muaf olacak.

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DAĞITIM ŞİRKETİNE İBRAZ EDİLMESİ LAZIM

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, evlerinde sağlık sorunları sebebiyle cihaza bağlı hastaları olan aboneler, geçerli bir sağlık raporunu bağlı bulunduğu elektrik dağıtım şirketine ibraz etmesi halinde düzenlemeden etkilenmeyecek.

MUAF TUTULACAK GRUP

Elektrik faturalarında yeni tarifeye göre, 2024'te aylık 417 kilovatsaat, yıllık toplam 5 bin kilovatsaati aşan tüketime sahip gruplar, 1 Şubat itibarıyla gerçek maliyeti ödeyecek.

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Elektrik abonelerinin yüzde 97'si ise düzenlemeden etkilenmeyecek. Yaklaşık 42 milyon elektrik abonesinden 40 milyonunun faturasında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Öte yandan camiler, cemevleri, şehit yakınları, gaziler, tarımsal faaliyetler, köy içme suları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) geçici barınma yerleri ve dernekler ile sağlık sorunları nedeniyle cihaza bağlı aboneler düzenlemeden muaf tutulacak.

YAZILI BAŞVURU GEREKİYOR

Sağlık sorunları sebebiyle cihaza bağlı tüketicilerin, son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki limiti daha önce olduğu gibi yılda 100 milyon kilovatsaat olarak uygulanmaya devam edecek.

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Elektrik dağıtım şirketleri elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicilerin yazılı başvurusu ile işlemleri gerçekleştirecek.

20 GÜN ÖNCE HATIRLATILACAK

Şirketler ayrıca, bu istisnadan faydalanan abonelere sağlık raporunun süresi dolmadan 20 gün önce raporun yenilenmesini hatırlatacak.

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Planlı elektrik kesintilerinde ise bu tüketiciler elektrik dağıtım şirketleri tarafından tüketicinin belirlediği iletişim aracıyla öncelikle bilgilendirilecek.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Elektrik faturası düzenleme şubat
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