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Yeni düzenleme sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan bayram mesaisi! Cezalar uygulanacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.06.2024 12:32
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Fahiş fiyatla düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından Ticaret Bakanlığı da denetimlerini sıklaştırdı. Kurban Bayramı öncesi marketlere düzenlenen denetimlerde kurallara aykırı bir durum görülürse yaptırımlar uygulanacak. Cezalar kesilecek.

Yeni düzenleme sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan bayram mesaisi! Cezalar uygulanacak

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Ankara’daki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Düzenli olarak market denetimleri yapan Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Bu çerçevede bakanlık ekiplerince Ankara’da denetimler yapıldı.

ETİKETLER İNCELENDİ

Çankaya ilçesinde gerçekleşen denetimde Ticaret Bakanlığı ekipleri, bir zincir markette temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Yapılan denetimde ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, “Ürünün üretim yeri, ayırıcı özelliği, birim ve satış fiyatı, birim fiyatının uygulanmadığı tarih gibi bilgilerin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Ayrıca, etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığını da inceledik. Herhangi bir uygunsuzlukta uygunsuzluğu tespit ederek idari yaptırım uyguluyoruz. Bu markette bu uygunsuzluğa rastlamadık ama denetimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

PARA CEZASI UYGULANIYOR

Denetimlerde etiket olmaması, etiket varsa; ürünün üretildiği yer, ayırt edici özelliği, satış fiyatı, birim fiyatı, satış ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, yerli üretim ise logo gibi bilgilerden birinin eksikliği halinde 2 bin 200 Türk Lirası idari yaptırım cezası uygulanıyor. Öte yandan ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumsuzluğunda da yine aynı ceza miktarı işleme konuyor.

(İHA)

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Ticaret Bakanlığı market denetim Fahiş fiyat
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