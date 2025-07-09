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Yeni düzenleme yolda! 1 milyon TL ceza, meslekten men... Üye olmayan yapamayacak

TBMM'de görüşmeleri devam eden kanun teklifiyle, optisyen-gözlükçü işletmelerinin faaliyette bulunmalarına ilişkin esaslar düzenlenirken, sektör, bu düzenlemeyle korsan optisyenlerin önlenmesini bekliyor. Optisyenlik uygulamalarına aykırı hareket edenlere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. "Optisyenlik uygulamalarına" üçüncü defa aykırı davranan optisyen 1 yıl süreyle meslekten menedilecek. Odalara üye olmayan optisyen-gözlükçülerle ilgili detaylar da belirlendi.

Yeni düzenleme yolda! 1 milyon TL ceza, meslekten men... Üye olmayan yapamayacak

Tüketiciyi "korsan gözlükçülerden" koruyacak düzenleme yolda! AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TBMM'de görüşülen kanun teklifiyle, Optisyenlik Hakkında Kanun'daki değişiklik yapılması öngörülüyor.

Yeni düzenleme yolda! 1 milyon TL ceza, meslekten men... Üye olmayan yapamayacak 1

Teklife göre, optisyenler, müessese faaliyetlerine ilişkin kayıtları, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tutmak zorunda olacak.

1 MİLYON TL'YE KADAR İDARİ PARA CEZASI

Optisyenlik uygulamalarına aykırı hareket edenlere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. "Optisyenlik uygulamaları", "optisyenlik müessesi", "mesul müdür", "müessesede bulunma", "istisnalar", "optisyenlik ünvanı", "kayıt" ve "denetim" kapsamındaki yasakların 5 yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası 2 kat uygulanacak ve bu süre içinde "optisyenlik uygulamalarına" üçüncü defa aykırı davranan optisyen 1 yıl süreyle meslekten menedilecek.

Yeni düzenleme yolda! 1 milyon TL ceza, meslekten men... Üye olmayan yapamayacak 2

ODALARA ÜYELİK GEREKECEK

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli kadrolarda çalışanlar ile gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olup aynı mekanda eczacılık faaliyetini birlikte yapan eczacılar hariç olmak üzere odalara üye olmayan optisyen-gözlükçüler, mesleki faaliyette bulunamayacak.

Optisyenlik işletmesi açıp işletmek isteyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri, müesseselerini 30 gün içinde bağlı bulundukları ticaret veya esnaf siciline tescil ettirmekle ve sicil gazetesinde ilan ettirmekle yükümlü olacak.

Sınırları içinde odaya kayıtlı en az 150 meslek mensubu bulunan her ilde bir oda kurulacak. Genel kurul, odaya kayıtlı üyelerin toplanması ile oluşacak ve yılda bir defa eylül ayında toplanacak.

Yeni düzenleme yolda! 1 milyon TL ceza, meslekten men... Üye olmayan yapamayacak 3

TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Teklifle, optisyen-gözlükçüler odalarının yanı sıra Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğine yönelik düzenlemelere de gidildi.

Ayrıca, kanun ve meslekle ilgili diğer mevzuatın kendisine yüklediği görevleri yerine getirmeyen, meslek onuruna uymayan eylem ve davranışlarda bulunan veya birlik genel kurulu kararlarına aykırı hareket eden meslek mensuplarına "kınama", "para cezası" ve "meslek icrasını durdurma" gibi cezalar uygulanacak.

Yeni düzenleme yolda! 1 milyon TL ceza, meslekten men... Üye olmayan yapamayacak 4

"HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Başkanı Ergün Karaçanak da söz konusu teklifle birlik organ ve yetkilerinin yeniden yapılandırılacağını belirterek, böylece birliğin tam manasıyla faaliyetlerini icra edeceğini söyledi.

Teklifle, meslektaşlarının kamuya daha sağlıklı hizmet vermesi ve etkin denetiminin sağlanacağına işaret eden Karaçanak, şunları kaydetti:

"Düzenlemeyle getirilecek odalara üyelik şartıyla, sahte diplomaların önüne geçecek çifte kontrol mekanizması ve mesleki disiplin sağlanacak. Böylece, tüketiciyi korsan optisyenlerden korumuş olacağız. Ayrıca, tüketiciler şikayetlerini doğrudan odalarımız vasıtasıyla da yapabilecek. Böylece biz de uzlaştırma ve problem çözmede daha etkin olacağız. Ayrıca, halihazırda yasak olan internet üzerinden tıbbi cihaz kapsamındaki ürünlerin satışını artık biz de denetleyebilecek ve gördüğümüz usulsüzlükleri gerekli cezai işlemlerin yapılması için ilgili idarelere bildireceğiz. Vatandaşın internetten değil optisyenlerden alışveriş yapması, göz sağlıkları açısından önem taşıyor. Ayrıca meslektaşların teknolojiye uyum sağlaması noktasında alabileceği eğitim ve çalışmalar yönüyle bu kanun, bizim için büyük bir kazanım olacak. Optisyenlik, zincir mağazaların ticaret için yaptığı bir meslek olmaya başladı. Bu düzenleme, haksız rekabetin önüne geçilmesi için de büyük fayda sağlayacaktır." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözlükçü gözlük düzenleme
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