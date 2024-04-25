Yeni düzenleme yolda! Bakan Bolat'tan fahiş fiyat mesajı: 'Taviz vermeyeceğiz'

Hükümetten fahiş fiyatla mücadele için yeni adım! Bakanlıklar çalışmaya başladı, yeni düzenleme kapıda... Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı ve bazı durumlarda diğer bakanlıklardan ekiplerimiz sürekli sahada denetim halindedir. Bu konuda taviz vermeyeceğiz, fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Türkiye Bakkallar, Bayiler ve Sanatkarları Federasyonu Oda Başkanları Bilgilendirme İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. TESK Genel Merkez Binası’nda düzenlenen toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve çok sayıda meslek odaları ve birlikleri yöneticileri katıldı.

“FAHİŞ FİYATA NEDEN OLANLARA VE FIRSATÇILARA TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Bolat, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; bir yandan meydana gelen bölgesel krizleri yönetmeye çalışırken, diğer yandan ekonomik yol haritamız olan OVP’yi titizlikle uyguluyoruz. Ülkemizin güven inşa etmek için gösterdiği tüm gayretleri boşa çıkarmak için uğraşan, didinen kimseler her zamanki gibi iş başındadır. 21 yılda yıllık yüzde 5,4 ve son 14 çeyrektir büyüyen bir ekonomiyi, rekorlar kıran ihracatı, azalan dış ticaret açığı ve azalan cari işlemler açığını kabullenemiyorlar. Fakat tüm bunlar bizim kararlılığımızın önüne geçemez." diye konuştu.

Bakan Bolat şu ifadeleri kullandı:

"Biz bugünü sağlam inşa etmek ve geleceği doğru şekillendirmekle mükellefiz. Esnafımızı, girişimcilerimizi, üreticilerimizi, tüketicilerimizi ve emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Daha zam haberi duyulmadan, gündeme alınmadan fiyatları artıranlar da maalesef oluyor. Ticaret Bakanlığı ve bazı durumlarda diğer bakanlıklardan ekiplerimiz sürekli sahada denetim halindedir. Bu konuda taviz vermeyeceğiz, fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz”

"ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZIN REHBERİ OLAN BU YAPILAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE YEREL EKONOMİNİN CAN DAMARI OLARAK HİZMET ETMEKTEDİRLER"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve ilgili birlikler ile meslek odalarının Türkiye ekonomisinin ve ticaretinin gidişatında birer kutup yıldızı olduğunu söyleyen Bolat, “Özellikle zor zamanlarda esnaf ve sanatkârlarımızın rehberi olan bu yapılar, sürdürülebilir kalkınma ve yerel ekonominin can damarı olarak hizmet etmektedirler. Bu yüzden, esnaf ve sanatkârlarımızı, bakkal ve bayilerimizi sadece ticari faaliyetlere katkıda bulunan girişimciler olarak değil, aynı zamanda ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaşan toplumsal hafıza ve dayanışma noktaları olarak da değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticaret Bakanlığı olarak, yaklaşık 2 milyon 200 bin esnaf ve sanatkârımıza hizmet vermekle birlikte, görev alanımızda 3000’e yakın esnaf meslek odası, 82 birlik, 13 federasyon ve konfederasyon yer alıyor”

Konuşmasında ülke genelinde 142 bini aşan esnaf sayısı ile bakkallık, bayilik ve büfecilik gibi meslek kollarının yer aldığını belirten Bolat, meslek odası başkanlarının, illerdeki en kalabalık meslek gruplarının temsilcileri arasında bulunmaları nedeniyle, bu toplantıya ayrıca önem verdiklerini söyledi. Bakan Bolat konuşmasından sonra katılımcılara ve basın mensuplarına ekonomik ve ticari verilere ilişkin sunum yaptı.

TESK BAŞKANI: ÜLKEDE EN ÖNEMLİ MESELE GIDA

Bakan Bolat’ın konuşması ve sunumundan önce katılımcılara seslenen Bendevi Palandöken, “Ülkede en önemli mesele gıda. Gıda fiyatlarının artmasının önü alınamıyor. Yaz geliyor. Bu nedenle sebze ve meyvede fiyatlar düşecek gibi gözüküyor. Bu eğilimle inşallah temenni ediyorum ki sıkı bir denetimle gıda fiyatlarının artmasının önüne geçilir. Ekmekde ki fiyatın yükselmemesi ile ilgili elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Her 50 metrede fırın var. Ekmek yönetmeliğine uyulmuyor. Önceden kasaplar tavuk satamazdı. Şimdi herkes her şeyi satıyor. Şimdi tavuğun kıyması satılıyor. Bunlar hangi nizamnameye göre satılıyor. Değerli Bakanım söylenecek söz çok” dedi.

“KOOPERATİFLERDE PİYASA ÜRÜNLERİ SATILMAMALI”

Her şeyin bol olduğu Türkiye’de fiyatları ayarlayamamanın sıkıntısını yaşadıklarını ifade eden Palandöken, “Eti ithal ediyorsun ama fiyat düşüremiyorsun. Kooperatif kuruluyor. Devletin elindeki ürünlerini satan bir durumdur. En azından zincirlere karşı diğer özel marketlere karşı mücadele eden bir yapı olmalı. Türk Şeker, Et Balık Kurumu Fiskobirlik gibi kooperatifler. Ama maalesef o marketlerde incik boncuk satılıyor. Sen Tarım Kredi Kooperatifisin. Tarım ürünleri satmalısın. Piyasa ürünlerini satılmamalı kooperatiflerde” ifadelerini kullandı.

(İHA)





