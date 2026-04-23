Yeni düzenleme yolda: 'İlk kez olacak' Uygunsuz ürün engellenecek

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ali Demir, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'nde yapılacak revizyonla, "temel petek" ile ilgili konuların ilk kez teknik kriterlere bağlanacağını belirterek, "Kriterlerle balmumuna katılan yabancı maddeler laboratuvar ortamında daha kolay tespit edilebilecek. Böylece uygunsuz ürünlerin piyasaya girişi zorlaşacak, arıcılarımız daha güvenilir girdilere ulaşacak." dedi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Uygunsuz balın piyasaya girişi "temel petek" düzenlemesiyle engellenecek! AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, "Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı"nı hazırlayarak görüşe sundu.

Taslak kapsamında, arıların bal depolamak ve yavru yetiştirmek için kullandıkları, saf balmumundan üretilen, üzerinde işçi arı gözü kabartmaları bulunan standart altıgen levhalar olarak bilinen temel peteğin saflığının ve uygunluğunun kontrol edilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Bu çerçevede, bal üretiminde kullanılmak üzere piyasaya arz edilecek temel peteğin özelliklerine dair kriterler belirlendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Temel petek üreten gıda işletmeleri, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde söz konusu hükümlerine uymak zorunda olacak. Uygunsuz ürünler yürürlük tarihinden 1 yıl sonra piyasada bulundurulmayacak.

"TEMEL PETEK İLK KEZ NET TEKNİK KRİTERLERE BAĞLANACAK"

TAB Merkez Birliği Başkanı Demir, temel peteğin, arının yavru yetiştirdiği, balını, polenini ve diğer ürünlerini depoladığı çok kritik bir yapı olduğunu söyledi.

Burada yaşanacak en küçük kalite sorununun doğrudan hem arı sağlığını hem de balın kalitesini etkilediğine işaret eden Demir, "Bal tebliğinde yapılacak revizyonla, arıcılığın en temel girdilerinden biri olan temel petek ilk kez net teknik kriterlere bağlanmış olacak." diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti! Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

Demir, Bakanlığın bu adımının hem üretim koşullarını standart altına almak hem de olası sahteciliğin önüne geçmek açısından son derece yerinde bir düzenleme olduğunu bildirdi.

Arıcılık sektöründe en önemli sorunlardan birinin doğal balmumu yerine yapay veya sentetik içeriklerin kullanılması olduğunu dile getiren Demir, bazı durumlarda doğal balmumuna parafin, serezin gibi yabancı maddelerin karıştırılabildiğini ifade etti.

"DAHA ETKİN KONTROL SAĞLANACAK"

Demir, farklı kalitede veya hastalık taşıma riski olan mumların birlikte işlenmesi ve yeterli sterilizasyon yapılmamasının, hastalıkların petek yoluyla yayılmasına neden olabildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu da hem arı sağlığını hem de üretilen balın güvenilirliğini doğrudan etkiliyor. Getirilecek kriterlerle birlikte temel petek artık mevzuat kapsamında açık şekilde tanımlanacak ve denetlenebilir hale gelecek, 5996 sayılı Kanun çerçevesinde daha etkin kontrol sağlanacak. Ayrıca bilimsel kriterlerle balmumuna katılan yabancı maddeler laboratuvar ortamında daha kolay tespit edilebilecek. Böylece uygunsuz ürünlerin piyasaya girişi zorlaşacak, arıcılarımız daha güvenilir girdilere ulaşacak. Aynı zamanda dürüst üreticiler korunacak ve haksız rekabetin önüne geçilecek."

Balın, dünyada en fazla taklit ve tağşişe konu olan ürünlerden olduğunu vurgulayan Demir, petek ile süzme bal arasında güvenilirlik konusunda yapılan ayrımın doğru olmadığına işaret etti.

Demir, doğru üretim yapan arıcıların ürettiği balların ister petekli ister süzme olsun hakiki bal olduğunun altını çizerek, burada üretimin güvenilir, izlenebilir ve mevzuata uygun olmasının önemli olduğunu belirtti.

"PETEKTE STANDARDIN SAĞLANMASI KRİTİK ÖNEMDE"

Petek balın Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ve ihracat açısından da değerli bir ürün olduğunu anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Bu nedenle odaklanmamız gereken konu ürünün formu değil, güvenilirliğidir. Balda sahtecilik çoğu zaman ancak laboratuvar analizleriyle kesin olarak tespit edilebilir. Bu nedenle mevzuat düzenlemeleri ve bilimsel çalışmalar büyük önem taşıyor. Tüketicilerimiz ise mümkün olduğunca güvenilir satış noktalarını tercih etmeli, doğrudan arıcılardan temin etmeye özen göstermeli ve piyasa değerinin çok altında satılan ürünlere karşı temkinli olmalıdır. Sektör olarak bu düzenlemeyi son derece olumlu karşılıyoruz. Çünkü temel petek, arıcılıkta üretimin başlangıç noktasıdır. Başlangıçtaki kalite tüm üretim zincirini etkiler. Petekte standardın sağlanması, arı sağlığının korunması, bal ve diğer arı ürünlerinin kalitesinin artırılması açısından kritik öneme sahiptir. Kısacası bu adım, sadece bir teknik düzenleme değil, arıcılık sektörünün geleceğini doğrudan ilgilendiren stratejik bir adımdır."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum'dan 23 Nisan'da deprem bölgesi paylaşımı 'Yepyeni bir okulda, bayramın heyecanı bir başka oluyor'Bakan Kurum'dan 23 Nisan'da deprem bölgesi paylaşımı 'Yepyeni bir okulda, bayramın heyecanı bir başka oluyor'
Dev banka altındaki hedefi düşürdü! ‘Potansiyel’ detayına dikkatDev banka altındaki hedefi düşürdü! ‘Potansiyel’ detayına dikkat

En Çok Okunan Haberler
Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

TOKİ'den mesaj geldi: İstanbul'da 500 bin konut kurasının çekileceği saat belli oldu

TOKİ'den mesaj geldi: İstanbul'da 500 bin konut kurasının çekileceği saat belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

