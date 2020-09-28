Yeni Ekonomik Program yarın açıklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2021 yılı merkezi bütçe oranın hesaplanacağı ve 3 yıllık ekonomik yol haritasının belirleneceği Yeni Ekonomi Programı yarın saat 11.00’da açıklanacak.

Foreks'de yer alan habere göre, program ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, büyüme, ihracat, istihdam ve cari açık gibi makro göstergeler duyurulacak. Yeni Ekonomik Program'ın açıklanacağı toplantının saat 11.00'de başlaması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklayacağı YEP’te koronavirüs salgını nedeniyle ciddi bozulma gösteren istihdam sektörü en yakından takip edilecek kalem olurken kurdaki artışın ithalat maliyetlerini artırması ve enflasyonu da baskılaması nedeniyle enflasyon, cari denge ve istihdam en önemli başlıklar olarak takip edilecek.

